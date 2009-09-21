خراسان رضوی پیشتاز واگذاری امور غیر حاکمیتی معدن به نظام مهندسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی ظهر دوشنبه در نشست با رئیس، هیئت مدیره، شورای مشورتی و کارکنان نظام مهندسی معدن استان افزود: در راستای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری امور غیرحاکمیتی بخش معدن به نظام مهندسی آمادگی داریم استان پیشتاز کشور باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان، اعضای نظام مهندسی معدن را بازوی مشورتی این سازمان عنوان کرد و خواستار همکاری اعضای نظام مهندسی در شورای برنامه ریزی به ویژه در امراجرای پروژه های تحقیقاتی، پژوهش و فناوری مرتبط در استان شد.

در ابتدای این نشست مهندس حسین عباس نیا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان نیز در گزارشی اهم فعالیتهای هیئت مدیره جدید را شامل ساماندهی فعالیتهای جاری سازمان، همکاری در تدوین سند راهبردی نظام مهندسی و برنامه های اجرایی و نیز کسب رتبه نخست ملی خدمات رسانی تخصصی به معادن برشمرد.

وی به معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و ارکان نظام مهندسی معدن پرداخت و گفت: ارکان نظام مهندسی معدن استان شامل هیئت مدیره، رئیس، نایب رئیس، دبیر، چهار گروه تخصصی معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی و نیز کمیته تشخیص صلاحیت، شورای انتظامی، هیئت مشورتی، بازرس و مسئولان روابط عمومی، مالی و خزانه داری است که به مدت سه سال کار اجرای امور نظام مهندسی را دنبال خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه مجموعه وزارت صنایع و معادن به ویژه سازمان صنایع و معادن استان به ظرفیت خوب نیروی انسانی متخصص موجود در نظام مهندسی معدن اشاره کرده و اظهار امیدواری کرد: با استفاده از کلیه پتانسیلهای علمی استان و کشور ضمن اصلاح الگوی مصرف در اکتشاف و بهره برداری معادن، ارزش افزوده بیشتری در این بخش مهم اقتصادی کشور به وجود آید.