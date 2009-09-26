به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه صفحات لمسی موجب شده است که امروزه بسیاری از کاربران بخواهند تنها با لمس، دستگاههای خود را به کار اندازند و شاید به برکت همین لمس، روابط دوستانه تری میان انسان و ماشین ایجاد شود.

امروزه فناوریهای به کار رفته در نوت بوکها توجه خود را به "نسل لمس" معطوف کرده اند به طوری که پس از موفقیت "آی- فن" فناوری لمس صفحه (touch screen) به سرعت در مسیر تکامل خود گام برداشت. در مدت کمتر از دو سال از عرضه "آی- فن" 23 میلیون نمونه از این تلفن همراه هوشمند اپل در سراسر دنیا به فروش رفته است.

پس از اپل، نوبت به فروشگاه آنلاین آمازون رسید که کتاب الکترونیک لمسی خود را به نام "کیندل" معرفی کند و بعد سونی پخش کننده " Daily Edition" را عرضه کرد. این پخش کننده به کاربر اجازه می دهد که تنها با نوک انگشت کتابهای الکترونیک را ورق بزند.

همچنین سیستم عامل جدید مایکروسافت به نام "ویندوز 7" که به راحتی روی رایانه های صفحه لمسی عمل می کند می تواند چشم انداز توسعه یافته تری را برای این دستگاهها پیش بینی کند.

با توسعه روزافزون دستگاههای لمسی می توان یک روز کاری عادی را به این شکل تجسم کرد: کاربر دستگاههای نسل لمس با صدای زنگ تلفن همراه لمسی خود از خواب بیدار می شود و با یک ضربه آرام روی نمایشگر آن، زنگ را ساکت می کند. سپس بیرون می رود و از عابر بانک لمسی نسل جدید پول برداشت می کند. سرانجام سوار خودروی شخصی خود می شود و مسیر حرکت را روی مانیتور لمسی جی. پی. اس پیدا می کند. سپس به باجه عوارضی می رسد و با لمس دست نوع پرداخت عوارض را انتخاب می کند. برای پارک کردن نیز، زمان سنج پارک متر را با لمس صفحه نمایشگر تنظیم کرده و پارک می کند.

به گزارش مهر، بشر امروز در عصر "سلف سرویس" زندگی می کند و با کمک این صفحات لمسی می تواند هر روز بیش از گذشته به ماشین نزدیک شود و به روشی آسانتر با دستگاههای الکترونیکی مختلف تعامل کند.

هرچند که امروزه تلفن همراه هوشمند اپل به نمادی برای نسل لمس تبدیل شده است اما منشاء این مفهوم در سال 2006 و در تلفنهای همراه Touch شرکت کره ای Htc شکل گرفت. سپس رایانه جیبی "بلاک بری" نیز با مدل لمسی "استورم" وارد میدان صفحات لمسی شد و نوکیا نیز تلفن همراه لمسی- کلیدی N97 را عرضه کرد.

مایکروسافت نیز برای اینکه بتواند نام خود را در دنیای لمس جاودانه کند رایانه میزی کاملا لمسی Surface را معرفی کرد. Surface نوعی رایانه فعل و انفعالی شبیه به یک میز شیشه ای پذیرایی است. صفحه این رایانه 30 اینچ است و در حدود دو هزار یورو قیمت دارد.

این رایانه به تعداد زیادی کاربر اجازه می دهد که به طور همزمان از برنامه های مختلف استفاده و عکس و فیلم را به صورت مجزا مشاهده کنند.

روزنامه ال پائیس به نقل یک نظر سنجی در اسپانیا نشان داد که این میز لمسی فعل و انفعالی مورد توجه طیف سنی بین 15 تا 35 سال است. این درحالی است که به دلیل قیمت بالای آن تاکنون تنها 200 نمونه از این دستگاه به فروش رفته است. این عدم توفیق میز جادویی مایکروسافت توضیح می دهد که چرا غول نرم افزاری دنیا در تلاش است تا نسخه ای از این رایانه را عرضه کند که قیمت آن زیر هزار و 500 دلار باشد.

به گزارش مهر، از سویی دیگر در توسعه فناوریهای لمسی همین بس که بیل گیتس در سال 2001 پیش بینی کرد که ظرف پنج سال آینده "لوح- رایانه ها" (tablet pc) جایگزین نوت بوکها و رایانه های قابل حمل می شوند. هرچند در سال 2006، یعنی سه سال پس از مدت زمان پیش بینی شده رئیس غول نرم افزاری دنیا، نوت بوکها هنوز وجود داشتند اما اندکی رقم خود را در بازار از دست دادند. علت این کاهش فروش نوت بوکها نسل جدیدی را رایانه های همراه بود که از نظر اندازه کوچکتر از نوت بوکهای عادی هستند. اولین سری این نوت بوکها را که سری Eee نام داشتند شرکت "ایسوس" وارد بازار کرد. نمونه های اولیه این مینی نوت بوکها تنها مجهز به صفحه کلید بودند اما در مدلهای بعدی علاوه بر صفحه کلید، فناوری لمس صفحه نیز به آنها افزوده شد. صفحات 10 انگشتی قدمتی بیش از 55 سال دارند اما آیا ممکن است این روش 10 انگشتی که به متد QWERTY موسوم است روزی از بین برود؟

فروزان گلشنی رئیس ایرانی بخش مهندسی دانشگاه کالیفرنیا در لانگ بیچ در جواب این سئوال اظهار داشت: "خیر! چرا که استفاده از 10 انگشت به عنوان متدی بسیار موثر و سریع برای نوشتن باقی می ماند."

همچنین نیکلاس نگروپونته بنیانگذار "مدیا لب" در "ام. آی. تی" عقیده دارد: "به هر حال صفحه کلید به همین شکل باقی می ماند حال چه به صورت مکانیکی و چه به صورت لمسی. باید پذیرفت که ایده استفاده از انگشتها هم برای نوشتن حروف و هم برای نوشتن نمادها هرگز از بین نمی رود. اما از آنجا که صفحه کلیدهای مجازی از تغییرپذیری بالاتری برخوردارند می توانند جایگزین صفحه کلیدهای مکانیکی شوند. به اعتقاد من فناوریهای چند لمسی در آینده بسیار موفق خواهند بود."