270 میلیارد ریال تسهیلات به مجتمعهای تولید فرش دستباف پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 277 میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیلات فنی و اعتباری به مجتمعهای متمرکز و غیرمتمرکز فرش دستباف استان در جهت گسترش این هنر - صنعت پرداخت شده است.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: این میزان تسهیلات به منظور حمایت از مجتمعهای متمرکز و غیرمتمرکز تولید فرش دستباف و فارغ التحصیلان این هنر - صنعت پرداخت شده است.

وی افزود: در همین راستا طی یکماه گذشته نیز 25 نفر از متقاضیان واجد شرایط شامل مدیران مجتمعهای مذکور و چهار نفر از فارغ التحصیلان رشته طراحی فرش به منظور دریافت بالغ بر 70 میلیارد ریال تسهیلات فنی و اعتباری مشمول یارانه به بانک عامل معرفی شده اند تا در جهت ایجاد، توسعه و خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد استفاد قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی همچنین از کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد استان در سال 87 توسط این سازمان خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس اعلام مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی و با تلاش و کوشش کلیه کارکنان سازمان بازرگانی خراسان رضوی، در زمینه تهیه و تنظیم و ارسال مستندات و گزارش عملکرد استان در سال 87 در قسمت شاخصهای عمومی موفق به کسب رتبه دوم و در مجموع شاخصهای اختصاصی و عمومی در بین 30 استان کشور رتبه سوم را کسب کرد.