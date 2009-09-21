راه اندازی 2603 مدرسه جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رئیسی روز دوشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دو هزار و 603 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی جدید راه اندازی می شود افزود: دو هزار و 212 پروژه از محل اعتبارات دولتی و 391 پروژه از محل کمکهای خیران مدرسه ساز و مشارکت مردم احداث شده اند.

وی اظهار کرد: امروز یکی از این پروژه‌ها به شکل نمادین در دبیرستان دخترانه جمهوری اسلامی در منطقه 19 شهر تهران توسط دکتر احمدی نژاد افتتاح شد و بقیه مدارس نیز در آغاز سال تحصیلی جدید در قالب 11 هزار و 200 کلاس درس و زیربنای 8/1 میلیون مترمربع تحویل دانش ‌آموزان سراسر کشور افتتاح می‌شود.

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا پایان سال بیش از 2 هزار مدرسه دیگر احداث و راه اندازی و یکهزار مدرسه دیگر مقاوم سازی می شوند گفت: البته در صورتی این مدارس در دهه فجر افتتاح می شوند که اعتباراتمان به موقع اختصاص یابد.

وی در ادامه افزود: مجموع فضای آموزشی کشور 50 میلیون مترمربع است که بر این اساس سرانه فیزیکی سرپوشیده آموزشی هر دانش آموز به طور متوسط، 5/3 مترمربع خواهد بود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره اعتبارات تجهیزات وسایل آموزشی و کمک آموزشی نیز گفت: در سال تحصیلی جدید نزدیک به 100 میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی برای مدارس شده است.

رئیسی از ارسال بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از بخاریهای نفتی چکه ای به مدارس خبر داد و اظهارکرد: این بخاریها با توجه به اینکه اعتبارات استانی و ملی در این زمینه تخصیص یافته از تمامی مدارس کشور جمع آوری شده و مدارس تنها می توانند از بخاریهای نفتی یا کاربراتوری استاندارد به جای این بخاریها استفاده کنند.