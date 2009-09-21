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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

هوشیار زیباری:

همدستی نیروهای عراقی با عاملان انفجارهای بغداد بعید نیست

همدستی نیروهای عراقی با عاملان انفجارهای بغداد بعید نیست

وزیر خارجه عراق احتمال همدستی نیروهای امنیتی این کشور با عاملان انفجارهای خونین چهارشنبه سیاه در بغداد را رد نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، هوشیار زیباری روز گذشته دریک کنفرانس خبری که در وزارت امور خارجه عراق برگزار شد از احتمال همدستی نیروهای امنیتی با جنایتکاران در انفجارهای اخیر در بغداد خبر داد.

وی با اشاره به نا امنی های چند ماه اخیر در عراق، خواستار اتخاذ تدابیر لازم توسط دولت و دستگاه های امنیتی برای مقابله با آن شد.

زیباری پیش از این اعلام کرده بود: با توجه به حفاظت شدید از مناطق حساسی که در آنها انفجار رخ داده نفوذ تروریست ها به آن بدون همدستی با نیروهای امنیتی غیرممکن است.

خاطرنشان می شود که بغداد روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 100 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند.

کد مطلب 950366

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