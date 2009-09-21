کنفرانس ملی روانشناسی ورزشی در علی آبادکتول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا حسنی ظهر دوشنبه به خبرنگاران در علی آباد کتول افزود: این کنفرانس با حمایت این واحد، اداره کل تربیت بدنی استان در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: پاسخها و سازگارهای عصبی، عضلانی و قلبی، تنفسی در ورزش، پاسخها و سازگارهای دستگاه ایمنی و عدد درون ریزی به تمرین، فیزیولوژی تمرین و تغذیه از جمله محورهای این همایش ملی است.

وی خاطرنشان کرد: کنترل وزن و اجرای ورزشی، ورزش و بیماری ها، سلامت روانی، روانشناسی فعالیتهای بدنی و ورزش از درک محورهای این همایش است.

به گفته حسینی، آخرین مهلت ارسال مقالات 28 آبان ماه سال جاری بوده و شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت WWW.CSPP09.IR مراجعه و یا با تلفن 01736235144 تماس گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد علی آباد کتول نیز از تصویب شش رشته جدید در این دانشگاه خبر داد و بیان داشت: با تلاش و اقدامات صورت گرفته رشته مهندسی گرایش حرارت و سیالات، مهندسی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی گرایش نرم افزا به رشته های این دانشگاه اضافه شدند.

علیرضا ایرانبخش افزود: مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت، آموزش زبان انگلیسی، مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی از وزرات علوم و تحقیقات مجوز گرفته شد.

وی اظهار داشت: با تصویب رشته های جدید، تعداد رشته های این دانشگاه به 53 رشته رسید که 21 رشته در مقطع کارشناسی، 18 رشته در کاردانی و سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد است.