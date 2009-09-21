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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

کشف حدود دو کیلوگرم کراک از فروشنده موادمخدر در تهران

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دستگیری یک فروشنده موادمخدر و کشف یک کیلو و 900 گرم کراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدجواد کشفی در تشریح این خبر گفت: چند روز پیش ماموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدرتهران بزرگ مطلع می شوند که فردی به نام علی- ش که اهل افغانستان است اقدام به تهیه و توزیع کراک در منطقه ازگل تهران می کند.

وی ادامه داد: با دریافت این خبر تعدادی از ماموران این اداره اقدام به شناسایی محل مذکور که یک باغ بود کرده و در تحقیقات مشخص می شود این فرد در کیوسک نگهبانی باغ سکونت دارد و در همان محل اقدام به تهیه و فروش مواد مخدر می کند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ افزود: ماموران در ادامه با جلب اعتماد این فرد با وی قراری صوری برای خرید دو کیلو کراک ترتیب داده و در تاریخ 25 شهریور ماه امسال موفق می شوند وی را با یک کیلو و 900 گرم کراک در محل قرار دستگیر کنند.

سرهنگ کشفی اشاره کرد: پس از دستگیری، متهم به همراه مواد مکشوفه به اداره مبارزه با موادمخدر پلیس تهران بزرگ منتقل شد و در بازجوییهای به عمل آمده ضمن اعتراف به جرم خود عنوان کرد که قصد داشته مواد مکشوفه را طی چند مرحله به فروش برساند.

کد مطلب 950374

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