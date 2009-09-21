کشف پنج تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار ابراهیم کریمی گفت: در روزهای اخیر شاهد فعالیت گسترده باندهای قاچاق مواد مخدر در کشور هستیم که برابر اطلاعات حاصله این باندهای مسلح با پشتیبانی ایادی استکباری قصد انتقال محموله های سنگین مواد مخدر از کشورهای افغانستان و پاکستان به جمهوری اسلامی ایران و توزیع در داخل کشور و ترانزیت به کشورهای اروپایی دارند.

وی افزود: فرماندهی مرزبانی ناجا با به کارگیری کارکنان هوشمند و آموزش دیده و استقرار تجهیزات مدرن الکترونیکی و اپتیکی در مرزهای کشور توانسته است مرزهای کشور را برای سوداگران مرگ و گروههای معاند ناامن کند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی ناجا اظهارداشت: در هفته پایانی شهریور سختکوشان مرزبانی ناجا در مرزهای شرقی کشور (مرز مشترک ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان) با هوشیاری کامل و تلاش شبانه روزی در چند عملیات مختلف 5 تن و637 کیلوگرم انواع گرم انواع مخدرکشف و ضبط کردند.

سرهنگ کریمی گفت: در این رشته عملیات تعداد 10 نفر از سوداگران مرگ به درک واصل شدند.