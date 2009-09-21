هر بهار تعلیم و تربیت سنگ بنایی برای ساختن آینده ایران و بشر است

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه در مراسم بهره برداری همزمان از 2603 طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس سراسر کشور در دبیرستان جمهوری اسلامی منطقه 19 تهران گفت: علم و ایمان و اندیشه در اول مهر نشاط و طراوت ایجاد می کند و صحنه های زیبایی خلق می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه فلاسفه، متفکران، بزرگان و انبیا و اولیای الهی برای تبیین مأموریت واقعی انسان در زمین تلاش کرده اند، اظهارداشت: خدا انسان را خلق کرد و به بشر مأموریت داد تا انسانیت انسان را متجلی کند و به مقام خلیفه الهی برسد.



احمدی نژاد رسیدن به قله های کمال انسانی را بدون علم و اندیشه محال دانست و گفت: برخی از علم فقط برای تسلط بر طبیعت، برخی برای کسب قدرت و برخی برای تسلط بر دیگران استفاده می کنند و برخی نیز برای انسان کامل شدن از آن سود می برند.

وی با بیان اینکه موضوع فعالیت جامعه فرهنگی ایران، انسان، علم و شکوفا کردن انسان‌ها با تعلیم و تربیت است، تاکید کرد: فعالیت جامعه فرهنگی ایران ارزشمندترین، والاترین و مهمترین مأموریتی است که انسان می تواند انجام دهد و به همین دلیل است که امام خمینی (ره) فرمودند "معلمی شغل انبیاست".

احمدی نژاد گفت: تنها با نور علم است که می توان همه چیز را به دقت تشخیص داد و پیشرفت کرد و به کمال و سعادت دست یافت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه سرمایه ملت ها در اختیار دست ها، اندیشه ها و دل های مهربان جوامع فرهنگی است و اظهارداشت: همه این سرمایه مثل خمیری است که در اختیار فرهنگیان قرار گرفته است و باید به آن شکل بدهند، در آن روح بدمند و انسانیتش را شکل دهند؛ به همین دلیل هیچ کار و دستاوردی در عالم با تعلیم و تربیت قابل مقایسه نیست.

وی موفقیت های ایران اسلامی را موفقیت های جامعه فرهنگی کشور دانست و گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی در عرصه های جهانی می درخشد، فریاد می زند و الگو می دهد، همه به اتکای اندیشه، اخلاق، ایمان ناب و کلام انسان ساز جامعه فرهنگی کشور است.

رئیس جمهور فضای امروز آموزش و پرورش را فضایی مطلوب و رو به جلو برشمرد و خاطرنشان کرد: همین امروز حال و هوای انسانی، علم اندوزی و مهرورزی مدارس کشور حال و هوایی استثنایی است اما در هر حال باید بدانیم کسی می تواند دیگران را به حرکت وادارد که خود در حال حرکت باشد و کسی می تواند انسانیت نوجوانان و جوانان را شکوفا کند که خودش در این مسیر حرکت کرده باشد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جامعه فرهنگی کشور باید به دلیل جایگاه والا، قدر خود را بداند، گفت: همه عوامل دست اندرکار تعلیم باید استاد مسلم تعلیم و تربیت باشند و البته باید بیشترین توجه را نیز به رفاه معلمان و جامعه فرهنگی داشت.

رئیس جمهور در پایان با تشکر از جامعه‌ فرهنگی کشور تاکید کرد: باید از خیرین مدرسه‌ساز نیز تشکر کرد؛ جامعه‌ باصفای خیرین مدرسه‌ساز می‌دانند که در چه مسیری در حال حرکت هستند و ما خیرین مدرسه‌سازی داریم که تمام زندگی خود را در این راه گذاشته‌اند.

رئیس قوه مجریه به دلیل اینکه قرار است عازم مقر سازمان ملل متحد شود و یکم مهر در میان دانش آموزان نیست؛ در پایان سخنانش دو پرسش از جامعه فرهنگی و معلمان در قالب پرسش مهر مطرح کرد.

دکتر احمدی نژاد از جامعه فرهنگی پرسید: اگر قدرت تفکر، تعقل و اندیشه ورزی در انسان زنده و شکوفا نشود، چگونه می تواند علم بیاموزد و آن را در خدمت کمال خویش قرار دهد؟

رئیس جمهور برای دانش آموزان نیز این سوال را مطرح کرد: رابطه علم با کمال و با رشد انسان چیست و آیا می توان بدون علم به مراتبی از کمال انسان دست یافت؟ پیامبران از چه طریق راه کمال را در اختیار انسان ها قرار داده اند؟

احمدی نژاد پس از پایان سخنانش به کلاس مجاور محل سخنرانی رفت و بر تخته سیاه این کلاس دبیرستان نوساز در منطقه 19 تهران مطلبی به یادگار برای دانش آموزان نوشت.

رئیس جمهور خطاب به دانش آموزان این گونه نوشت: "امیدوارم با ایمان به خدا و تلاش و استقامت، عناصری شایسته برای جامعه اسلامی و یاران وفاداری برای انسان کامل و مصلح جهانی حضرت مهدی (عج) باشید؛ تحقق این هدف از طریق علم آموزی و تعقل و تفکر و البته خودسازی می گذرد.