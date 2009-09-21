جامعه شناسی محیط زیست در دانشگاه مازندران تدریس می شود

دکتر صادق صالحی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی و پیشنهاد دهنده تدریس جامعه شناسی محیط زیست در دانشگاه مازندران با تایید این خبر در باب ضرورت و اهمیت تدریس این درس به مهر گفت: بیش از دو دهه از ارائه درس جامعه شناسی محیط زیست در آموزش عالی دنیا می گذرد این درحالی است که جای این درس در سرفصل دروس علوم اجتماعی ایران تاکنون خالی بوده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که جمهوری اسلامی نظــامی بر پایه آموزه هــای عقیدتی است و در مبــانی آموزه های دینی نیز تاکید ویژه ای بر صیانت از محیط زیست و ارتباط آن با انسان شده است، پرداختن به این مبحث در علوم اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

صالحی همچنین با اشاره به همگامی ایران با کشورهای پیشرفته غربی در تهیه، پیشنهاد و یا تصویب کنوانسیونهای بین المللی محیط زیست اظهار داشت: قریب به اتفاق معاهدات بین المللی محیط زیست علاوه بر حمایت دولت از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز گذشته است .

وی همچنین توجه به سند چشم انداز 20 ساله به محیط زیست را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: مجموعه این دلایل پرداختن علمی و کارشناسی به مباحث مربوط به مطالعات انسانی و اجتماعی محیط زیست را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی جامعه شناسی محیط زیست را تعامل میان جامعه و محیط زیست دانست و گفت: بدون افزایش درک تعاملات بین انسان و محیط زیست امکان پیشرفت علم اکولوژی وجود نخواهد داشت.

صالحی تعاریف محیط زیست، رفتارها و سیاست گذاریهای محیط زیستی، اسلام و محیط زیست، انرژی پاک، آلودگی های محیط زیست و راه حلهای جهانی برای مسائل محیط زیست را از جمله سرفصلهای گنجانده شده برای این درس عنوان کرد.

به گزارش مهر، دکتر صادق صالحی دانش آموخته مقطع دکترای رشته جامعه شناسی محیط زیست از دانشگاه لیدز انگلستان پس از بازگشت به کشور پیشنهاد تدریس درس جامعه شناسی محیط زیست در گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران را مطرح کرده که با استقبال و پذیرش گروه همراه بوده است.