گاز قطر از طریق عربستان به ترکیه منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب ترکیه و قطر کار احداث خطوط انتقال گاز را آغاز می کنند و با اتمام آن کار انتقال گاز از قطر به ترکیه از طریق عربستان آغاز می شود.

"تانر ایلدیز" وزیر انرژی ترکیه با تائید این خبر گفت : برای نهایی و اجرایی کردن این توافق هیئتی از ترکیه ظرف یک تا دو ماه آینده به قطر سفر می کنند.

هنوز هیچ خبری درباره میزان گازی که قرار است به ترکیه منتقل شود و همین طور درباره قیمت آن منتشر نشده است.

ترکیه در حالی اقدام به توافق با قطر برای انتقال گاز می کند که چندی پیش توافقنامه ای میان ترکیه و کشورهای اروپایی مبنی بر اجرایی شدن خط لوله نوبوکو امضا شد و حتی در دیدار مقامات روسی و ترک، آنکارا با پیوستن به خط لوله جنوبی که مورد حمایت مسکو است موافقت کرد.

اروپا قصد دارد نیاز خود به گاز روسیه را کاهش دهد و در این میان ترکیه یک مسیر مقرون به صرفه برای تحقق این طرح است.