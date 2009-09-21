مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد افشاری جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چهل روز از درگذشت زنده یاد عطا افشاری خبرنگار پرتلاش و هنرمند متعهد، مراسم یادبودی در تاریخ 3/7/88 از ساعت 15:30 الی 17 در مسجد چهارمردان شهر قم برگزار می شود.

مراسم زنده یاد افشاری روزجمعه در حالی برگزار خواهد شد که پس از مراسم چهلمین روز درگذشت وی، دوستان و همکاران آن مرحوم به همراه خانواده اش بر سر مزارش حضور خواهند یافت.

این خبرنگار هنرمند و متعهد پیش از مرگش در رسانه های مختلف از جمله شبکه خبر و خبرگزاری فارس مشغول به فعالیت بود.

زنده یاد عطا افشاری در سن 37 سالگی پس از ماهها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری در تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.