ورود 13500 کلاس اولی به مدارس خراسان شمالی

علی باقرزاده فاروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: 10 هزار و 600 کودک کلاس اولی امسال در طرح سنجش شرکت کردند که از این تعداد بیش از 9 هزار و 300 نفر کارت سلامت دریافت کردند و بیش از هزار و 270 کودک مشکوک به بیماری به تیمهای تخصصی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه امسال شیر هفتگی در سه وعده برای 170 هزار دانش آموز توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت: شیر رایگان بین 74 هزار دانش آموز و توزیع پوشاک رایگان بین 37 هزار دانش آموز ساکن در مناطق محروم استان نیز انجام می شود.

وی بیان کرد: اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای نوع A در مدارس استان انجام شده و جای هیچگونه نگرانی برای دانش آموزان و والدین آنها نیست.

باقرزاده اظهار داشت: امسال در 190 مدرسه استان تعمیرات اساسی انجام و بیش از 15 میلیارد ریال به حساب مدارس استان واریز شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین با اشاره به ساماندهی سرویسهای مدارس استان گفت: برنامه ریزی های لازم برای سرویس دهی به دانش آموزان انجام و تعدادی مینی بوس برای این امر خریداری و تحویل شهرستانها شده است.

دو هزار و 300 مدرسه استان خراسان شمالی آماده استقبال از دانش آموزان این استان هستند.