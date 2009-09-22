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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

ورود 13500 کلاس اولی به مدارس خراسان شمالی

ورود 13500 کلاس اولی به مدارس خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: سال تحصیلی جدید با ورود 13 هزار و 500 کلاس اولی در این استان آغاز شد.

علی باقرزاده فاروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: 10 هزار و 600 کودک کلاس اولی امسال در طرح سنجش شرکت کردند که از این تعداد بیش از 9 هزار و 300 نفر کارت سلامت دریافت کردند و بیش از هزار و 270 کودک مشکوک به بیماری به تیمهای تخصصی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه امسال شیر هفتگی در سه وعده برای 170 هزار دانش آموز توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت: شیر رایگان بین 74 هزار دانش آموز و توزیع پوشاک رایگان بین 37 هزار دانش آموز ساکن در مناطق محروم استان نیز انجام می شود.

وی بیان کرد: اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای نوع A در مدارس استان انجام شده و جای هیچگونه نگرانی برای دانش آموزان و والدین آنها نیست.

باقرزاده اظهار داشت: امسال در 190 مدرسه استان تعمیرات اساسی انجام و بیش از 15 میلیارد ریال به حساب مدارس استان واریز شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین با اشاره به ساماندهی سرویسهای مدارس استان گفت: برنامه ریزی های لازم برای سرویس دهی به دانش آموزان انجام و تعدادی مینی بوس برای این امر خریداری و تحویل شهرستانها شده است.

دو هزار و 300 مدرسه استان خراسان شمالی آماده استقبال از دانش آموزان این استان هستند.

کد مطلب 950410

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