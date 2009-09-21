زمین پارک علم و فناوری دانش آموزان کرجی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون برای تاسیس این مرکز 100 میلیون تومان تجهیزات خریداری و نصب شده است.

وی افزود: پیس بینی می شود اواخر آبان ماه جاری این مرکز به بهره برداری برسد و در اختیار دانش آموزان علاقمند قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری اولین مرکزی است که در زمینه اختراعات و شکوفا کردن استعدادهای دانش آموزان در کرج تاسیس می شود که آموزش و پرورش ناحیه یک در این زمینه پیشتاز است.

حلیمی بیان داشت: در حال حاضر شش هزار متر زمین برای احداث این مرکز تامین شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج عنوان کرد: در مجموع پارک علم و فناوری باهدف ایجاد خلاقیت و شکوفا کردن استعدادهای دانش آموزان راه اندازی می شود.

هم اکنون آموزش و پرورش ناحیه یک کرج دارای 50 هزار دانش آموز، 277 شیفت مدرسه و سه هزار و 367 فرهنگی و پرسنل است.