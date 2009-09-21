آثار الشباب غزالی مشهدی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،دیوان غزالی مشهدی با تصحیح انتقادی دیوان این شاعر بر اساس دو نسخه موجود در کتابخانه کاخ موزه گلستان و کتابخانه موزه بریتانیا، همراه با مقدمه‌ای درباره زندگی و آثار غزالی فراهم شده ‌است.



قربانپور آرانی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان درباره این شاعر در این کتاب توضیح می‌دهد: غزالی مشهدی از شاعران صوفی‌مشرب قرن دهم هجری است که مدتی در دربار شاه طهماسب صفوی بود اما بیشتر دوران نامبرداری ادبی خود را در هندوستان و دربار اکبرشاه گورکانی گذرانده.



وی اولین شاعری بود که در دربار گورکانیان هند به مقام ملک الشعرایی رسید. آثار غزالی، نظم و نثر، به صورت نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های ایران و جهان موجود است که مهمترین آنها دیوان اشعار او موسوم به آثار الشباب، شامل مقدمه‌ای به نثر از خود شاعر، قصاید، ترکیبها، غزلیات، مثنوی، ساقی‌نامه، قطعات و رباعیات است.



کتاب "دیوان غزالی مشهدی" شامل بخشهای مختلفی است از جمله زندگی و آثار غزالی، غزالی در منابع قدیم و جدید، غزالی و روابط او با پادشاهان و شاعران همعصر خویش، تاثیرپذیری غزالی از دیگران در شعر و دیوان غزالی مشهدی (آثار الشباب).



این کتاب از سوی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در 2000 نسخه منتشر شده ‌است.