نیازهای علمی جامعه ورزش کشور فردا بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به منظور نیازسنجی و تدوین دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه ورزش کشور به منظور معرفی به دانشگاه علمی کاربردی و با حضور اساتید دانشگاه و صاحب نظران ورزش کشور برگزار می شود.

دکترحسین علیزاده، دکتر محمدرضا دهخدا، دکتر مهرزاد حمیدی، امیر رضا خادم، هادی ساعی، محمد پورکیانی، دکتر ژاله معماری، دکتر جوادپور، حامد باقری فراهانی کارشناس رشته برنامه ریزی و علیرضا جمالزاده معاون دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی اعضای حاضر در این جلسه می باشند.

در این جلسه عناوین رشته های علمی کاربردی مورد نیاز جامعه ورزش کشور و برنامه های آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این جلسه31 شهریورماه ساعت 14 در محل دفتر ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود.