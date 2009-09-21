جانباز 70 درصد ساروی به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، پیکر مطهر این شهید از مقابل مسجد جامع تا میدان شهدا مرکز استان بر دستان مردم شهیدپرور تشییع و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش روستای اسبوکلا منتقل و به خاک سپرده شد.

در تشییع این شهید ساروی شماری از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و نیز شماری از مردم شهیدپرور ساری حضور داشتند.

اسماعیل بذرکوهی جانباز شیمیایی ساروی پس از سالها تحمل درد و رنج روز شنبه هفته جاری دعوت حق را لبیک گفته و به خیل شهدا پیوست و پس از عید فطر در ظهر دوشنبه در ساری تشییع شد.

مازندران در دوران هشت سال دوران دفاع مقدس 10 هزار و 400 شهید و 34 هزار جانباز و مجروح تقدیم اسلام و انقلاب کرد.