اجرای طرحهای LNG پارس جنوبی در تعلیق

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون تجارت جهانی LNG به بیش از 185 میلیون تن در سال افزایش یافته که با وجود سهم نزدیک به 40 میلیون تنی قطر اما ایران با وجود داشتن بیش 27 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی تاکنون نتوانسته سهمی از این بازار سودآور را نصیب خود کند.

عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت نفت هم اخیرا با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه هیچگونه سهمی برای تولید LNG دیده نشده، رویای پیوستن ایران به جمع کلوپ صادر کنندگان LNG را حداقل برای پنج سال آینده به حالت تعلیق درآورده است.

اما به گفته مرتضی بهروزی فر عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در حال حاضر، قطر با پشت سر گذاشتن مالزی و اندونزی به بزرگترین تولید کننده و صادرکننده LNG دنیا تبدیل شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده قطر برای تولید و صادرات 77 میلیون تن LNG تا سال 2015 میلادی تصریح کرد: آنها برای تولید حدود 100 میلیون تن LNG برنامه ریزی کرده اند که با تحقق آن، فاصله خود را با تولید کنندگان دوم و سوم LNG دنیا بیشتر خواهد کرد.

بهروزی فر میزان صادرات LNG قطر در سال گذشته میلادی را حدود 5/38 میلیون تن ذکر کرد و افزود: بخش اعظم این صادرات از محل تولید از میدان مشترک میدان پارس جنوبی بوده است.

توقف مذاکرات با خارجی ها در طرحهای LNG پارس جنوبی

هم اکنون ایران، پارس و پرشین سه طرح تولید LNG ایران در پارس جنوبی بوده که به استثنای ایران LNG مذاکرات اجرای دو طرح دیگر با طرفهای خارجی خود به بن بست رسیده است.

پیگیریهای خبرنگار مهر از آخرین وضعیت مذاکرات این طرحها حاکی از آن است که در طرح توسعه فاز 13 و 14 پارس جنوبی و اجرای پروژه پرشین ال ان جی پس از آغاز مذاکرات با شرکتهای شل و رپسول اسپانیا در سال 2002 میلادی تاکنون دو طرف به توافق نهایی نرسیده اند.

براساس گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت ملی صادرات گاز ایران، پس از امضای قرارداد بخش Service Contract پرشین هم اکنون اجرای این پروژه 16 میلیون تنی تولید LNG در مرحله مطالعات امکان سنجی و مهندسی متوقف مانده است.

در پروژه پارس LNG هم پس از امضای قرارداد بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی با شرکت CNPC چین در خرداد ماه امسال هنوز وضعیت بخش پایین دستی این فاز و نتیجه مذاکرات با شرکتهای توتال فرانسه و پتروناس مالزی مشخص نشده است.

در حال حاضر پیشرفت 78 درصدی مطالعات امکان سنجی پارس LNG تنها اقدام صورت گرفته برای تولید سالانه 10 میلیون تن LNG در این طرح است.

در پروژه ایران LNG با وجود نهایی شدن قراردادهای مختلف ردیفهای اول و دوم اما به دلیل عدم تزریق به موقع منابع مالی اجرای این طرح بر اساس برنامه با تاخیرهای همراه است.

در این رابطه سال گذشته شرکت ENI ایتالیا برای سرمایه گذاری در پروژه ایران LNG و فروش بخشی از محصولات ایران طرح مذاکراتی را با شرکت ملی صادرات گاز انجام داده بود و حتی پیش نویس یادداشت تفاهم و رئوس قرارداد نیز مبادله شد اما هم اکنون مذاکرات به دلیل عدم توافق در خصوص درصد مشارکت در این پروژه و مقدار LNG درخواستی متوقف شده است.

مذاکره با سایر شرکتهای خارجی برای واگذاری سهمی از ردیف های اول و دوم نیز هنوز به نتیجه نرسیده اما تاکنون شرکتهای مختلف آسیایی و اروپایی آمادگی خود را برای خرید LNG این طرح اعلام کرده اند.

هم اکنون پیشرفت فیزیکی اجرای ایران LNG حدود 25 درصد بوده و در حالی که قرار بود تا دی ماه سال 1389 اولین محموله این پروژه صادر شود اما به گفته مسئولان شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران صادرات LNG آن به سال 1389 موکول شده است.

طرحهای LNG پارس جنوبی در دست ساخت است

سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی صادرات گازدر خصوص آخرین وضعیت مذاکرات قراردادهای LNG پارس جنوبی اعلام کرده است: برای اجرایی ساختن این طرحها مذاکرات با طرفهای خارجی کماکان در حال انجام است.

وی در مورد طرح پرشین با بیان اینکه این طرح تولید LNG در مرحله قبل از FID است اظهار داشته است: مذاکراتی با پیمانکاران اجرایی به صورت EPC انجام شده و منتظر تصمیماتی در بخش بالادستی این طرح هستیم.

این مقام مسئول در مورد آخرین وضعیت پارس ال ان جی هم اظهار داشته است: این طرح با مشارکت توتال و پتروناس مالزی در حال ساخت است.

این در حالی است که هنوز عملیات اجرایی هیچکدام از این دو طرح تولید LNG پارس جنوبی در عسلویه به طور رسمی آغاز نشده و تولید 26 میلیون تن LNG این دو طرح فعلا در مرحله مذاکره متوقف مانده است.

در این میان، در حالی که مسئولان شرکت ملی صادرات گاز هنوز سرگرم مذاکره و رایزنی با طرفهای خارجی خود برای اجرای طرحهای LNG هستند که کشور قطر با راه اندازی پنجمین واحد میزان تولید LNG خود را به حدود 40 میلیون تن در سال افزایش داده است.

بر اساس اعلام عبدالله العطیه وزیر نفت قطر با راه اندازی واحدهای ششم و هفتم تولید ظرفیت تولید LNG این کشور تا پایان سال 2010 میلادی به 77 میلیون تن در سال می رسد.