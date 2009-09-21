واژگونی مرگبار خودرو در بزرگراه یادگار امام

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر وقوع این حادثه ساعت 18 و 2 دقیقه روز گذشته به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و آتش ‌نشانان ایستگاه 58 در محل حادثه در بزرگراه یادگار امام، خیابان کوهستان حاضر شدند.

حسن صادقی رئیس ایستگاه 58 گفت: بر اثر واژگونی این وانت بار که دو سرنشین داشت هر دو آنها به بیرون از خودرو پرتاب شدند و راننده در دم جان خود را از دست داد. آتش‌نشانان با ایمن‌سازی محل حادثه سیستم برق خودرو را قطع کردند و کمک‌های اولیه را برای مداوای دیگر سرنشین این حادثه انجام دادند. این شهروند آسیب دیده به مرکز درمانی منتقل شد و تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌نتیجه ماند.

صادقی گفت: علت حادثه را کارشناسان راهنمایی و رانندگی بررسی می‌کنند ولی شواهد حاکی از آن است که سرعت زیاد هنگام بارندگی و ناتوانی راننده در کنترل خودرو باعث این حادثه شده است.