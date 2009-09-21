افتتاح بزرگترین سالن سینمایی روباز ایران در فرهنگسرای خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار رئیس فرهنگسرای خاوران به اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: این سالن از زمان تاسیس فرهنگسرا در سال 73 با کاربری سینما ساخته شد. اما برای نمایش فیلم‌ها به کار گرفته نشد و اکنون با کسب مجوز پس از نمایش "درباره الی" از چهارشنبه یکم مهرماه با نمایش فیلم‌های روز در خدمت شهروندان خواهد بود.

هوشیار همچنین از آغاز فعالیت مجدد سالن سینمای شهید مطهری فرهنگسرای خاوران پس از شش سال با ظرفیت 280 صندلی خبر داد که همزمان با سالن روباز، از اول مهرماه به چرخه نمایش فیلم‌های اکران سینما می‌پیوندد و به عنوان نخستین سینمای منطقه 15 تهران فعالیت خواهد کرد.

رئیس فرهنگسرای خاوران درباره امکانات فنی این سالن‌ها اظهار داشت: سیستم آپارات نئوپتا XB5 ایتالیا با قابلیت نمایش فیلم‌های اسکوپ در سالن‌ سینمایی روباز به نمایش فیلم‌های 35 ملیمیتری اختصاص یافته و با نصب سیستم صدای حرفه‌ای JBL این امکان به سالن داده شده که به عنوان یکی از معدود سینماهای تهران از این سیستم صوتی متحرک برای وضوح و شفافیت صدا بهره ببرد.