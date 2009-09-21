به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید اپیزود "خط روی خط" از مجموعه "راه شیری" در یک کارخانه حوالی هشتگرد کرج مشغول تصویربرداری هستند و تدوین هم زمان را سپیده عبدالوهاب انجام می‌دهد.

داستان این مجموعه روایتگر جا به جا شدن تلفن همراه والدینی است که بر اثر بازی فرزندانشان در مهد کودک رخ داده و باعث ایجاد سوءتفاهم برای آنها شده و موجب تغییراتی در زندگی‌شان می‌شود.

اپیزود شش قسمتی "خط روی خط" از مجموعه 78 قسمتی" راه شیری" به تهیه کنندگی رامین عباسی زاده تولید می‌شود و بقیه اپیزودهای این مجموعه شامل "پسر" به کارگردانی سامان مقدم، "خلسه" به کارگردانی عبدالحسن برزیده و "تحقیر" به کارگردانی ایرج کریمی هستند.

عوامل "خط روی خط" عبارتند از مدیر تصویربرداری و نور پردازی: رضا صلاحی، تصویربرداران: علی قاضی، رضا صلاحی، صدابردار :رضا کشاورز، طراح گریم : مهری شیرازی، طراح لباس: غزاله معتمد، طراح صحنه: غزل شاکری، دستیار اول کارگردان: درنا مدنی، عکاس: مهدی عباسی‌زاده. بازیگران: جمشید مشایخی، کتایون امیر ابراهیمی، رویا جاویدنیا، ایرج شهرزادی، نونا زندی، علی مردانی، علیرضا رفوگران، سینا رازانی، آرام چراغی و رابعه مدنی.