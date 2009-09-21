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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۳

تصویربرداری "خط رو خط" این هفته به پایان می‌رسد

تصویربرداری "خط رو خط" این هفته به پایان می‌رسد

تصویربرداری اپیزود" خط رو خط " از مجموعه "راه شیری" به کارگردانی مونا زندی جمعه این هفته به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید اپیزود "خط روی خط"  از مجموعه "راه شیری" در یک کارخانه حوالی هشتگرد کرج مشغول تصویربرداری هستند و تدوین هم زمان را سپیده عبدالوهاب انجام می‌دهد.

داستان این مجموعه روایتگر جا به جا شدن تلفن همراه والدینی است که بر اثر بازی فرزندانشان در مهد کودک رخ داده و باعث ایجاد سوءتفاهم برای آنها شده و موجب تغییراتی در زندگی‌شان می‌شود.

اپیزود شش قسمتی "خط روی خط" از مجموعه 78 قسمتی" راه شیری" به تهیه کنندگی رامین عباسی زاده تولید می‌شود و بقیه اپیزودهای این مجموعه شامل "پسر" به کارگردانی سامان مقدم، "خلسه" به کارگردانی عبدالحسن برزیده و "تحقیر" به کارگردانی ایرج کریمی هستند.

عوامل "خط روی خط" عبارتند از مدیر تصویربرداری و نور پردازی: رضا صلاحی، تصویربرداران: علی قاضی، رضا صلاحی، صدابردار :رضا کشاورز، طراح گریم : مهری شیرازی، طراح لباس: غزاله معتمد، طراح صحنه: غزل شاکری، دستیار اول کارگردان: درنا مدنی، عکاس: مهدی عباسی‌زاده. بازیگران: جمشید مشایخی، کتایون امیر ابراهیمی، رویا جاویدنیا، ایرج شهرزادی، نونا زندی، علی مردانی، علیرضا رفوگران، سینا رازانی، آرام چراغی و رابعه مدنی.

کد مطلب 950449

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