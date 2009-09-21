اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در برگزاری اولین فستیوال مدارس فوتبال کرج 10 بانوی داور کرجی قضاوت کردند. در این فستیوال که در رده های سنی 10، 11، 12 و 13 سال برگزار شد از 10 نفر از داوران خانم بهره گرفته شد که به نسبت سالهای گذشته از گستردگی بیشتری برخوردار بود. این تعداد داور از جمع 35 نفره داوران زن کرجی انتخاب شده اند و قضاوتهای خوب و مطلوبی را ارائه کردند.

قضاوت و نظارت داوران کرج در هفته هفتم لیگ برتر

هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور با قضاوت و نظارت پنج داور و پیشکسوت کرج همراه خواهد بود. "بهرام مهرپیما" و "حسن میرزابیگی" به ترتیب برای نظارت داوری بازی تیمهای ذوب آهن - استقلال اهواز و پیکان - ابومسلم به اصفهان و قزوین می روند. "علیرضا اکرمی" داور چهارم دیدار تیمهای پرسپولیس و راه آهن خواهد بود، "نوید مظفری" بازی تیمهای مقاومت سپاسی شیراز و تراکتورسازی را سوت خواهد زد و "مسعود مرادی" قضاوت بازی تیمهای شاهین پارس و مس کرمان را عهده دار است. دیدارهای هفته هفتم روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.

پژمان رضایی یکی از داوران دیدار دوستانه ایران و برزیل

در دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال ایران و برزیل پژمان رضایی داور با سابقه کرجی قضاوت می کند. رضایی به عنوان داور سوم این بازی در کنار سایر داوران مطرح کشورمان انجام وظیفه خواهد کرد. تیم ملی فوتسال برزیل برای برگزاری سه دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال و تیم ملی امید ابتدای هفته آینده در تهران و ارومیه به میدان خواهد رفت.

جمعه قهرمان لیگ دسته اول نوجوانان کرج معرفی می شود

تیمهای استقلال غرب و شهباز برگزار کننده بازی پایانی لیگ دسته اول نوجوانان کرج در سال 88 خواهند بود. از مرحله نیمه نهایی این بازیها روز سه شنبه دو بازی برگزار شد. ابتدا تیم استقلال غرب با نتیجه 2 بر یک بر تیم جاوید پیروز شد و در دومین بازی شهباز با نتیجه 2 بر یک از سد پرسپولیس محمدشهر گذشت. دیدار پایانی و رده بندی این مسابقات ساعت 16 و 14 روز جمعه 27 شهریور ماه در ورزشگاه شریعتی برگزار خواهد شد. رقابتهای لیگ دسته اول با حضور 14 تیم در دو گروه هفت تیمی برگزار شد، رقابتهای دسته دوم نیز دهه اول مهرماه تیمهای برتر و صعود کننده به دسته اول را خواهد شناخت.

احتمال برگزاری دوره مربیگری C آقایان در مهرماه

مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال کرج از برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه C کنفدراسیون آسیا ویژه آقایان در اواسط مهرماه خبر داد. مصطفی نوبهاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 15 مهرماه را برای آغاز این کلاس پیشنهاد کرده ایم که هنوز از سوی فدراسیون مورد تایید واقع نشده است. وی با اشاره به دیگر برنامه های این کمیته، افزود: در تلاش هستیم تا پایان سال دو کلاس درجه C و استعدادیابی دیگر را برگزار کنیم که برگزاری کلاسها بستگی به شرایط آب و هوایی دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال تمام کلاسهایی که به حد نصاب رسیده برگزار شده است، خاطرنشان کرد: سه کلاس استعدادیابی (درجه D سابق)، یک کلاس C بانوان، یک کلاس درجهB و یک دوره مربیگری ویژه مدارس فوتبال برگزار شد که آمار قابل قبولی برای این کمیته محسوب می شود. مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال کرج از آمادگی این کمیته برای برگزاری کلاسهای توجیهی مربیگری خبر داد و یادآور شد: در صورت تمایل مربیان و حضور آنها این دوره های دو روزه با حضور مدرسان فدراسیون برگزار می شود.

ورزشکاران ناشنوای کرجی در مسابقات المپیک به ایران آمدند

چهار نفر از ورزشکاران ناشنوای کرجی در مسابقات المپیک ناشنوایان به ایران آمدند. رضا حیدری در مسابقات المپیک ناشنوایان در رشته پرتاب دیسک مقام چهارم را کسب کرد و محسن روح نواز، سعید حشمتی و مهدی رحیمی مقام چهارم مسابقات والیبال المپیک ناشنوایان را به دست آوردند.

یک مدال طلا و دو مدال نقره در المپیک آسیایی معلولان حاصل تلاش ورزشکار کرجی

ورزشکارمعلول کرجی در رده سنی جوانان یک مدال طلا و دو مدال نقره آسیایی در مسابقات شنا پاراالمپیک آسیایی ژاپن کسب کرد. شاهین ایزدیار از ورزشکاران معلول کرجی در ماده 200 متر مختلط انفرادی مدال طلا در ماده 50 متر قورباغه و در ماده 50 متر آزاد مقام دوم را به دست آورد. این مسابقات به عنوان المپیک آسیایی محسوب می شود.

مسابقات دو و میدانی گرامیداشت عید فطر در کرج برگزار شد

مسابقه های دو ومیدانی گرامیداشت عید سعید فطر و انتخابی قهرمانی کشوری ویژه نونهالان پسر در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد. در این مسابقه ها 75 ورزشکار نونهال در پنج رشته 100 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر و پرش طول با هم به رقابت پرداختند. در نتیجه دو یک صد متر پویا خلیلی، بهادر آزادبخش و سامان حمد گذار به ترتیب اول تا سوم شدند.

نفرات اول تا سوم دو 400 متر دانیال مرادی، سهیل رحیمی و مصطفی خدابنده لو در 800 متر، محمد سیفی، بهنام بهادر و مرشاد قلیچ خانی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند. همچنین در دو 1500 متر میلاد عینی، کاوه حجب سیروس و سعید آسارایی به ترتیب اول تا سوم شدند. پویا خلیلی، مسلم محمدی و محمد برقی نفرات اول تا سوم رشته پرش طول دراین مسابقه شدند که در مجموع نفرات برتر این مسابقه ها به رقابتهای کشوری راه یافتند و در پایان از سوی هیئت دو ومیدانی کرج به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.