اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری امیر کشانی و گویندگی فاطمه نیرومند روی آنتن میرود. در این برنامه با علیرضا رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی گفتگو میشود.
ـ همزمان با بازگشایی مدارس ویژه برنامه "جشن دانش" به گویندگی فاطمه آل عباس از رادیو ایران پخش میشود.
ـ برنامه "فصل اقتدار" 31 شهریور با امیرسرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش گفتگو میکند.
ـ برنامه "افق تجارت" 31 شهریور در رادیو تجارت به موضوع روابط کارگر و کارفرما میپردازد.
ـ برنامه "عصر تجارت" 31 شهریور در رادیو تجارت موضوع تجارت الکترونیک را بررسی میکند.
ـ برنامه "پژواک" 31 شهریور در رادیو تجارت به موضوع تبلیغات اعم از میدانی، محیطی، الکترونیکی و مجازی میپردازد.
ـ برنامه "چهار سوق" 31 شهریور در رادیو تجارت به بررسی بازار داخلی چای اختصاص دارد.
ـ برنامه "انقلابهای جهان" 31 شهریور در صدای آشنا به بررسی انقلاب فرانسه میپردازد.
ـ برنامه "فراسو" 31 شهریور در رادیو سلامت به موضوع بارداری و فعالیتهای جسمی میپردازد.
ـ برنامه "بحث روز" 31 شهریور در رادیو سلامت به موضوع آغاز مدارس و اطلاعرسانی درباره بیماریهای واگیردار میپردازد.
نظر شما