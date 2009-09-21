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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "سلام ایران" 31 شهریور در رادیو ایران به موضوع حذف نمره در مقطع ابتدایی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری امیر کشانی و گویندگی فاطمه نیرومند روی آنتن می‌رود. در این برنامه با علیرضا رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی گفتگو می‌شود.

ـ همزمان با بازگشایی مدارس ویژه برنامه "جشن دانش" به گویندگی فاطمه آل عباس از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "فصل اقتدار" 31 شهریور با امیرسرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "افق تجارت" 31 شهریور در رادیو تجارت به موضوع روابط کارگر و کارفرما می‌پردازد.

ـ برنامه "عصر تجارت" 31 شهریور در رادیو تجارت موضوع تجارت الکترونیک را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "پژواک" 31 شهریور در رادیو تجارت به موضوع تبلیغات اعم از میدانی، محیطی، الکترونیکی و مجازی می‌پردازد.

ـ برنامه "چهار سوق" 31 شهریور در رادیو تجارت به بررسی بازار داخلی چای اختصاص دارد.

ـ برنامه "انقلاب‌های جهان" 31 شهریور در صدای آشنا به بررسی انقلاب فرانسه می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 31 شهریور در رادیو سلامت به موضوع بارداری و فعالیت‌های جسمی می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 31 شهریور در رادیو سلامت به موضوع آغاز مدارس و اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌های واگیردار می‌پردازد.

کد مطلب 950462

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