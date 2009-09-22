دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه کمیته های منطقه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور تصویب و به دانشگاهها نیز ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: این آیین نامه به منظور حل مشکلات آموزشی دانشجویان و ارائه همکاریها و راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت بهداشت در 7 گروه منطقه ای تشکیل شد.

حسن زاده یادآور شد: در واقع این کمیته ها جایگزین کمیسیون موارد خاص در دانشگاههای علوم پزشکی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت هستند و به اموری که در حیطه فعالیت کمیسیون موارد خاص است رسیدگی می کنند. منطقه ای شدن آن نیز به دلیل رسیدگی سریعتر به این موارد است.

وی گفت: کمیته منطقه ای به کمیته ای اطلاق می شود که شامل جمعی از مدیران آموزشی دانشگاهی است به گونه ای که توزیع مناسبی از تیپ های مختلف دانشگاهها در آن در نظر گرفته شده و بر اساس نظر مرکز خدمات آموزشی در یک گروه قرار می گیرند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: دبیر کمیته منطقه ای نیز از میان یکی از مدیران آموزشی انتخاب می شود. همچنین کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی نیز به عنوان کمیته تصمیم گیری نهایی در این آیین نامه درنظر گرفته شده است. این کمیته به بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و سایر امور مربوط به خدمات آموزشی می پردازد و در معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل می شود.

به گزارش مهر، اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی به ریاست معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیری رئیس مرکز خدمات آموزشی تشکیل می شود و مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی، دبیران شوراهای آموزش تخصصی از جمله علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی عمومی، دبیران مناطق 7 گانه و مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از اعضای این کمیته هستند.

وظیفه کمیته منطقه ای این است که پرونده های ارجاعی دانشجویان از دانشگاههای مربوطه و یا وزارت بهداشت به کمیته و ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مشکل آموزشی آنها را پیگیری کند و بررسی مواردی که بیش از اختیارات آیین نامه های آموزشی و آیین نامه کمیسیون موارد خاص است و ارجاع آنها به کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی جهت تصمیم گیری در چارچوب اختیارات آن کمیته را به انجام برساند.

هم اندیشی در خصوص اجرای بهینه آیین نامه های آموزشی، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت و سایر سازمانها و نیز انتقال تجارب و هماهنگی بین بخشی در جهت اجرای قوانین آموزشی و تدوین راهکارهایی برای گسترش همکاریهای آموزشی بین دانشگاههای منطقه و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها از دیگر وظایف این کمیته است.

ارائه پیشنهادات اصلاحی و ابداعی در خصوص آیین نامه های آموزشی به وزارت بهداشت و بررسی کارشناسی پیرامون موضوعات ، درخواست ها و پیشنهادات در زمینه مسائل آموزشی و ارسال نتیجه بحث و بررسی های کارشناسانه در خصوص موارد مذکور به وزارتخانه جهت تصویب نهایی در نهاد مربوطه در بخش وظایف این کمیته تعریف شده است.

به گزارش مهر، کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی جهت حل مشکلات آموزشی اختیاراتی نیز دارد که از آن جمله می توان به بررسی و تصمیم گیری درباره وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز یا اتمام سنوات در معرض اخراج قرار گرفته اند و موافقت با اعطای حداکثر یک نیمسال فرصت ارفاقی دیگر به دانشجویان مشروط و اعطای یک نیمسال سنوات مورد نیاز برای آخرین بار به دانشجویانی که با مشکل کمبود سنوات مواجه شده اند، اشاره کرد.

رسیدگی به پرونده دانشجویانی که به دلیل مردودی در آزمون های جامع دوره دکتری عمومی در معرض اخراج قرار گرفته اند و صدور مجوز شرکت در آزمون های مذکور برای یکبار دیگر و آخرین بار، رسیدگی به پرونده دانشجویانی که به دلیل ترک تحصیل اخراج شده اند (حداکثر تا 2 سال) و موافقت با حداکثر 6 ماه مرخصی بدون احتساب در سنوات برای آن دسته از دانشجویان که به دلیل بیماری حاد یا مزمن مرتکب غیبت شده اند، گواهی بیماری باید توسط شورای پزشکی دانشگاه مورد تایید قرار گیرد از دیگر اختیارات این کمیته است.

تصمیم گیری نهایی در خصوص موارد لاینحل در کمیته های منطقه ای و ارائه راهکار، برنامه ریزی برای یکسان سازی و هماهنگی تصمیمات اخذ شده نیز در حیطه اختیارات این کمیته ها قرار دارد.

کمیته های منطقه ای حداقل دو بار در سال قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی تشکیل جلسه می دهند. مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مسئولیت ارزیابی و نظارت بر عملکرد کمیته های منطقه ای را بر عهده دارد.