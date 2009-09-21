به گزارش خبرگزاری مهر، طبق خبر مرکز اطلاعاتی منطقهای «تاس – اورال» در یکاترینبورگ، رئیس کلوپ «شانس»، روزالی آخماتوا، هماهنگکننده زنان مسلمان اورال اطلاع داد که زنان اورال حجابهایی دستدوز به صورت لباس سنتی زنان مسلمان تهیه کردهاند.
وی همچنین اظهار داشت: ما تنها طراحان تازهکار هستیم، اما این مسئله مشکلی برای ما ایجاد نمیکند. تمام مدلهای ما خلاقانه است و در تمام آنها کار دست به چشم میخورد. آخماتوا معتقد است که این مدلها را حتی میتوان به صورت صنعتی نیز تولید کرد، در این رقابت نمایندگانی از مصر، سوریه و ترکیه حضور خواهند داشت و مدلها میتواند توجه آنها را جلب کند.
به گفته آخماتوا، در طراحی این لباسها، تمام جوانب لازم برای پوشش یک زن مسلمان در نظر گرفته شده است. زنان مسلمان طالب این هستند که لباس تمام بدنشان را به غیر از صورت بپوشاند و نباید با زیور آلات همراه باشد تا توجه مردان را به زیبایی خود جلب نکند.
علاوه بر آن، در هنگام دوخت حجاب بایستی از رنگهای براق روشن که همچون زیورآلات میدرخشند خودداری کرد. زنان مسلمان اورال مدلهای خود را در غازان به نمایش خواهند گذارد، اما هیئت نمایندگان هنوز مشخص نشدهاند.
کلوپ زنان «شانس» اوایل سال 2009 در منطقه سوردلوفسکی (Sverdlovski) تأسیس شد. یکی از اهداف اصلی این کلوپ اصلاح «تصور ایجاد شده از زن مسلمان» بوده است. آخماتوا در این خصوص چنین میگوید: «ما میخواهیم نشان بدهیم که زنان بیتحرک و ساکت نیستند و زنان تنها به امر خانهداری نمیپردازند.
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