رسانه های جمعی حقایق دوران دفاع مقدس را نهادینه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: باید با تبیین واقعی حقایق دوران دفاع مقدس، این بخش از تاریخ کشورمان را برای همیشه در اذهان مردم به ویژه نسل جوان نهادینه کنیم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به هدف اصلی دشمنان یعنی ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی در آغاز جنگ هشت ساله به سرکردگی صدام جنایتکار آمده است: مردم ایران همچنان که با امر رهبری و مقتدای خود طومار رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را درهم پیچیده بودند این بار نیز به فرمان بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از انقلاب اسلامی راهی جبهه های نبرد شده و درسی فراموش نشدنی به دشمنان دادند. بی تردید رهبری های مدبرانه حضرت امام راحل در اداره جنگ تحمیلی و ولایت پذیری مردم ایران در دوران دفاع مقدس، حکایت از علاقمندی به استمرار راه انقلاب و آرمانهای آن امام عزیز دارد.

همچنین در بیانیه فوق ضمن یادآوری وحدت ملت ایران در طول دفاع مقدس عنوان شده است: دشمنان ایران اسلامی در طول جنگ نهایت تلاش خود را برای به زانو درآوردن مردم ایران با اعمال انواع تحریمهای اقتصادی، نظامی و سیاسی به خرج دادند اما وحدت کلمه همه افکار و گروهها و اعتماد به مسئولان کشور باعث شد دشمنان در این حربه خود- که می توانست هر کشور مقتدری را از پای درآورد- شکست بخورند.

در این بیانیه از فرهنگ دفاع مقدس به عنوان میراث ماندگار ملت ایران یاد شده و آمده است: باید با تبیین واقعی حقایق دوران دفاع مقدس این بخش از تاریخ کشورمان را برای همیشه در اذهان مردم به ویژه نسل جوان نهادینه کنیم.

این بیانیه همچنین با اشاره به شهادت بیش از پنج هزار دانشجو و 36 هزار دانش آموز در دفاع مقدس می افزاید: دانشگاهها و مدارس می توانند با تأسی به این شهیدان، نقش اساسی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس ایفا کنند و تدریس درس دفاع مقدس و برگزاری برنامه ها و همایشهای گرامیداشت مربوط به دفاع مقدس در دانشگاهها در طول سال و نیز گنجاندن درسهایی از این دوران در کتب مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی در مدارس می تواند انتقال این فرهنگ را تسریع بخشد.

مجمع خبرنگاران دفاع مقدس در پایان این بیانیه از رسانه های جمعی به عنوان بازوی توانمند انتقال و ترویج ارزشهای دفاع مقدس خواسته است که بیش از پیش با پرداختن به مقوله ارزشمند تاریخ دفاع مقدس دین خود را در قبال جانفشانیهای رزمندگان اسلام ادا کنند و تنها به پرداختن به این مقوله در هفته گرامیداشت دفاع مقدس بسنده نکنند. همچنین از نهادهای متولی دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده است برای تحقق امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از رسانه های فعال در این زمینه حمایت لازم را به عمل آورند.