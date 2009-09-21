تغییرات پروازهای هما در 31 شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) در اطلاعیه‌ای تغییرات پروازهای خود در روز سه شنبه سی و یکم شهریورماه جاری را اعلام کرد.



پروازهای اروپایی

- پرواز 717تهران –وین با تاخیر در ساعت 11:00 انجام خواهد شد.

- پرواز 733 تهران –پاریس زودتر از زمان مندرج دربلیت در ساعت 06:15 بامداد انجام می‌شود.

- پرواز 711 تهران – لندن با تاخیردر ساعت 11:00انجام می‌شود.

پروازهای آسیایی

- پرواز 619 لار –کویت با تاخیر در ساعت 13:35 انجام می شود.

- پرواز 618 کویت – لار با تاخیر در ساعت 17:45 در فرودگاه لار به زمین می نشیند.

- پرواز 659 تهران – دبی با تاخیر در ساعت 05:45 بامداد انجام می شود.

- پرواز 658 دبی – تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین می‌نشیند.

پروازهای داخلی

- پرواز 472 تهران –کرمان با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.

- پرواز473 کرمان - تهران با تاخیر درساعت 15:35 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

- پرواز 272 ارومیه – تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

- پرواز 294تهران -یزد با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.

- پرواز 295یزد –تهران با تاخیر در ساعت 14:50در فرودگاه مهراباد به زمین می نشیند.

- پرواز 499تهران – اردبیل با تاخیر در ساعت 15:45 انجام می شود.

- پرواز 498 اردبیل –تهران با تاخیر در ساعت 18:30 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

- پرواز 298تهران-یزد با تاخیر در ساعت 19:45انجام می شود .

- پرواز 299یزد- تهران با تاخیردر ساعت 22:20 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز 343 تهران – تبریزدر ساعت 15:35 انجام می شود.

-پرواز 342تبریز- تهران با تاخیر در ساعت18:35 درفرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز 239تهران – اصفهان با تاخیر در ساعت19:20 انجام می شود.

- پرواز 297 اصفهان –آبادان با تاخیر در ساعت 22:00 در فرودگاه آبادان به زمین می نشیند.

- پرواز 296 آبادان – اصفهان با تاخیر در ساعت23:35 درفرودگاه اصفهان به زمین می نشیند.

- پرواز 238 اصفهان - تهران با تاخیر در ساعت01:10 بامداد در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

- پرواز 419 تهران- اهواز با تاخیر در ساعت17:35 انجام می شود.

- پرواز 418 اهواز- تهران با تاخیر در ساعت20:50 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز 457 تهران – بندر عباس با تاخیر در ساعت 21:50 انجام می شود.

- پرواز 456بندرعباس - تهران با تاخیر در ساعت 02:20 بامداددرفرودگاه مهر آبادبه زمین می‌نشیند.

- پرواز 293یزد –تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.

- پرواز 493 تهران –اردبیل با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.

- پرواز 491 اردبیل -تهران با تاخیر در ساعت 14:30درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.

- پرواز 265تهران – آبادان با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.

- پرواز 464 آبادان -تهران با تاخیر در ساعت14:45 در فرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند

- پرواز 3373 تهران –ارومیه با تاخیر در ساعت 11:00 انجام می شود.

- پرواز 3372 ارومیه –تهران با تاخیر در ساعت 14:30 درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند

- پرواز 243 تهران - رشت با تاخیر در ساعت 15:20 انجام می شود.

- پرواز 242 رشت - تهران با تاخیردر ساعت 18:00درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.

- پرواز 327 تهران- لارباتاخیردر ساعت 11:00انجام می شود.

- پرواز 326 لار-تهران با تاخیر در ساعت20:20درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.

- پرواز 209 تهران – اهواز زودتر از زمان مندرج در بلیت درساعت 06:20 انجام می شود.

- پرواز 317 تهران –اصفهان زودتر از زمان مندرج دربلیت درساعت 06:20 انجام می شود.

- پرواز 217 بیرجند- تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز455 تهران –بندرعباس با تاخیر در ساعت 12:00انجام می شود.

- پرواز 416 تهران - اهواز با تاخیر در ساعت 09:45 انجام می شود..

- پرواز454 بندرعباس - تهران با تاخیر در ساعت 16:25در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز 446 تبریز - تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز427 تهران –شیراز با تاخیر در ساعت 20:00انجام می شود.

- پرواز 426 شیراز – تهران با تاخیر در ساعت 15:35 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز408 بوشهر-تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

- پرواز 282 کرمانشاه – تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

- پرواز478 تهران –زاهدان با تاخیر در ساعت 12:00 انجام خواهدشد.

- پرواز 479 زاهدان – تهران با تاخیر در ساعت 16:20 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 199 فرودگاه مهرآباد تماس بگیرند.