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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

تغییرات پروازهای هما در 31 شهریورماه

پروازهای داخلی و خارجی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه جاری (فردا) به دلیل برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح با تغییرات زمانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) در اطلاعیه‌ای تغییرات پروازهای خود در روز سه شنبه سی و یکم شهریورماه جاری را اعلام کرد.

پروازهای اروپایی
- پرواز 717تهران –وین با تاخیر در ساعت 11:00 انجام خواهد شد.
- پرواز 733 تهران –پاریس زودتر از زمان مندرج دربلیت در ساعت 06:15 بامداد انجام می‌شود.
- پرواز 711 تهران – لندن با تاخیردر ساعت 11:00انجام می‌شود.

پروازهای آسیایی
- پرواز 619 لار –کویت با تاخیر در ساعت 13:35 انجام می شود.
- پرواز 618 کویت – لار با تاخیر در ساعت 17:45 در فرودگاه لار به زمین می نشیند.
- پرواز 659 تهران – دبی با تاخیر در ساعت 05:45 بامداد انجام می شود.
- پرواز 658 دبی – تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین می‌نشیند.

پروازهای داخلی
- پرواز 472 تهران –کرمان با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.
- پرواز473 کرمان - تهران با تاخیر درساعت 15:35 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.
- پرواز 272 ارومیه – تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.
- پرواز 294تهران -یزد با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.
- پرواز 295یزد –تهران با تاخیر در ساعت 14:50در فرودگاه مهراباد به زمین می نشیند.
- پرواز 499تهران – اردبیل با تاخیر در ساعت 15:45 انجام می شود.
- پرواز 498 اردبیل –تهران با تاخیر در ساعت 18:30 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.
- پرواز 298تهران-یزد با تاخیر در ساعت 19:45انجام می شود .
- پرواز 299یزد- تهران با تاخیردر ساعت 22:20 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز 343 تهران – تبریزدر ساعت 15:35 انجام می شود.
-پرواز 342تبریز- تهران با تاخیر در ساعت18:35 درفرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز 239تهران – اصفهان با تاخیر در ساعت19:20 انجام می شود.
- پرواز 297 اصفهان –آبادان با تاخیر در ساعت 22:00 در فرودگاه آبادان به زمین می نشیند.
- پرواز 296 آبادان – اصفهان با تاخیر در ساعت23:35 درفرودگاه اصفهان به زمین می نشیند.
- پرواز 238 اصفهان - تهران با تاخیر در ساعت01:10 بامداد در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.
- پرواز 419 تهران- اهواز با تاخیر در ساعت17:35 انجام می شود.
- پرواز 418 اهواز- تهران با تاخیر در ساعت20:50 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز 457 تهران – بندر عباس با تاخیر در ساعت 21:50 انجام می شود.
- پرواز 456بندرعباس - تهران با تاخیر در ساعت 02:20 بامداددرفرودگاه مهر آبادبه زمین می‌نشیند.
- پرواز 293یزد –تهران با تاخیر در ساعت 11:00در فرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.
- پرواز 493 تهران –اردبیل با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.
- پرواز 491 اردبیل -تهران با تاخیر در ساعت 14:30درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.
- پرواز 265تهران – آبادان با تاخیر در ساعت 11:45 انجام می شود.
- پرواز 464 آبادان -تهران با تاخیر در ساعت14:45 در فرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند
- پرواز 3373 تهران –ارومیه با تاخیر در ساعت 11:00 انجام می شود.
- پرواز 3372 ارومیه –تهران با تاخیر در ساعت 14:30 درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند
- پرواز 243 تهران - رشت با تاخیر در ساعت 15:20 انجام می شود.
- پرواز 242 رشت - تهران با تاخیردر ساعت 18:00درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.
- پرواز 327 تهران- لارباتاخیردر ساعت 11:00انجام می شود.
- پرواز 326 لار-تهران با تاخیر در ساعت20:20درفرودگاه مهر آبادبه زمین می نشیند.
- پرواز 209 تهران – اهواز زودتر از زمان مندرج در بلیت درساعت 06:20 انجام می شود.
- پرواز 317 تهران –اصفهان زودتر از زمان مندرج دربلیت درساعت 06:20 انجام می شود.
- پرواز 217 بیرجند- تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز455 تهران –بندرعباس با تاخیر در ساعت 12:00انجام می شود.
- پرواز 416 تهران - اهواز با تاخیر در ساعت 09:45 انجام می شود..
- پرواز454 بندرعباس - تهران با تاخیر در ساعت 16:25در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز 446 تبریز - تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز427 تهران –شیراز با تاخیر در ساعت 20:00انجام می شود.
- پرواز 426 شیراز – تهران با تاخیر در ساعت 15:35 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز408 بوشهر-تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.
- پرواز 282 کرمانشاه – تهران با تاخیر در ساعت 11:00 در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.
- پرواز478 تهران –زاهدان با تاخیر در ساعت 12:00 انجام خواهدشد.
- پرواز 479 زاهدان – تهران با تاخیر در ساعت 16:20 در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 199 فرودگاه مهرآباد تماس بگیرند.

کد مطلب 950483

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