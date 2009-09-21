به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ زوارهای معاون تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش با اعلام این خبر گفت: انواع سلاحهای شبیهساز پدافند هوایی، ضدتانک، توپخانه صحرایی و انواع خمپارهاندازها از جمله این سامانههای شبیه ساز می باشند.
وی همچنین درباره تاثیر این سامانههای شبیه ساز در روند فعالیتهای نیروی زمینی ارتش عنوان کرد: تاثیر سامانههای شبیه ساز را می توان به طور مستقیم در ارتقاء بنیه آموزشی کارمندان، کاهش هزینههای آموزش، افزایش سطح مهارت نیروها و فراگیری سریع آموزشها و عملیاتی نمودن آن که نهایتا منجر به افزایش توان رزمی میگردد، دید.
زواره ای درباره نهضت قطعه سازی تصریح کرد: ضمن اینکه نهضت خودکفایی و خوداتکایی در قطعه سازی با همان آهنگ سریع خود در حال انجام است، روند تحقیقات را نیز در راستای تعمیرات، بازسازی و بهینه سازی دنبال کردهایم تا این نهضت به طور گسترده و کامل تداوم پیدا کند.
معاون تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش افزود: تاکنون درسال جاری9 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته و به مرحله تولید رسیده است که محصول آن به یگانهای عملیاتی تحویل شده است، 4 پروژه دیگر نیز در شش ماهه دوم سال جاری به تولید خواهد رسید. در ضمن دهها پروژه تحقیقاتی در حوزه رزم زمینی در حال انجام است که بخشی از آنها تا پایان سال جاری خاتمه یافته و از سال آینده به تولید انبوه میرسد.
وی گفت: فعالیتهای عمده این نیرو در دو حوزه تحقیقاتی و خودکفایی به موازات هم ادامه دارد و پروژههای تحقیقاتی در لبههای فناوری روز انجام میشود تا قابلیتهای عملیاتی بسیار بالایی را متناسب با فناوریهای نوین نظامی دنیا در سطح نیروی زمینی ارتش ایجاد نماید.
زواره ای تاکید کرد: تمامی پروژههای تحقیقاتی که هماکنون در حال تعریف است بر مبنای نیازمندیها و الزامات تاکتیکی نیرو های عملیاتی انجام میشود و به همین دلیل تاثیر چشمگیری در ایجاد بازدارندگی دارد.
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش تاکنون کار طراحی و ساخت تانک ذوالفقار، نفربر کبری، تانک بر فوق سنگین ببر 400، نفربرهای چرخدار بیتیآر، خودروی شنیدار چند منظوره صیاد، خودروی اورال حامل راکتانداز کاتیوشا و انواع چترهای پرش را درکارنامه خود ثبت نموده که اکثر آنها تولید انبوه و تحویل یگانهای این نیرو گردیدهاند و در کنار این فعالیتها، نهضت قطعهسازی را نیز به شکل گسترده همچنان ادامه میدهد.
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