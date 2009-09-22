۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

مایکروسافت تلفن همراه می سازد!

مایکروسافت از سال آینده در قالب پروژه ای با عنوان "صورتی" دو تلفن همراه هوشمند را وارد بازار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت با همکاری شرکت ژاپنی "شارپ" پروژه ای با عنوان "صورتی" (Pink) را اجرا می کند. در راستای این پروژه، مایکروسافت دو مدل تلفن همراه هوشمند به نامهای "لاک پشت" (Turtle) و "ناب" (Pure) را برای عرضه در سال 2010 آماده می کند.

نرم افزار این تلفن های همراه را شرکت "دنجر" تولید می کند. این شرکت را مایکروسافت به تازگی به قیمت 400 میلیون دلار خریداری کرد است.

این دو مدل تلفن همراه مجهز به صفحه کلید 10 انگشتی هستند و از ابتدای سال آینده عرضه می شوند.

Turtle  و Pure از سیستم عامل ویندوز موبایل استفاده نمی کنند و در عوض از یک نسخه تغییر یافته ویندوز CE بهره می گیرند.

براساس گزارش پی سی وورد، سیستم عامل ویندوز  CE، یک نسخه تکامل یافته از سیستم عامل Danger OS است که برپایه لینوکس عمل می کند.

