دیمیتری مدودف وارد سوئیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیمیتری مدودف" که برای نخستین بار در کسوت رئیس جمهور روسیه به سوئیس سفر کرده، با استقبال مقامهای این کشور وارد زوریخ شد.

بر این اساس مدودف و همسرش پس از ورود به زوریخ از سوی "هانس رودولف مرتس" رئیس جمهور و "میشلین کالمی ری" وزیر خارجه سوئیس مورد استقبال قرار گرفته و تحت تدابیر شدید امنیتی دیدار خود از این کشور را آغاز کردند.

مدودف قرار است پس از دیدارهای رسمی با مقامهای سوئیسی و امضای چند توافقنامه همکاری، سفر خود در این کشور را آغاز کرده و بعنوان نخستین برنامه در روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت ژنرال "الکساندر سووروف" قهرمان روسها که 210 سال پیش با نیروهایش از کوههای آلپ گذشت، شرکت نماید.