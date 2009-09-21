به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "به کجا چنین شتابان" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیهکنندگی حسن شکوهی از اواخر آبانماه جایگزین مجموعه "روزهای زیبا میشود. در این مجموعه آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، علی عمرانی، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی، حدیثه تهرانی و... بازی میکنند.
داستان این پروژه درباره جوانی است که قصد دارد یک شبه ره 100 ساله برود. طالبی فیلمنامه "به کجا چنین شتابان" را همراه لیلی کریمان در 26 قسمت نوشته و عوامل پروژه عبارتند از شهریار اسدی مدیر تصویربرداری، علی کاظمی مدیر تولید، محمد محمدعلی آهنگساز، مسعود ولدبیگی طراح گریم و علی نیکرفتار عکاس.
مجموعه اپیزودیک 90 قسمتی "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" هم به تهیهکنندگی اکبر تحویلیان در فصل زمستان روی آنتن میرود. اپیزودهای سقوط و مکافات را راما قویدل، اپیزودهای رشوه کارگشا و دونده را مهدی گلستانه و اپیزود سقف شیشهای را شهره سلطانی میسازنند.
در مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" سعی شده از داستانهای واقعی که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد، استفاده شود. سرپرستی نویسندگان مجموعه به عهده عباس نعمتی و مهدی شاهپیری، طلا معتضدی، امیر بقایی، صادق بختیاری، حسن محمودی، محسن یوسفی و علیرضا جوانمرد نویسندگان آن هستند.
نمایی از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"
پخش سری اول مجموعه "عملیات 125" از هفتم مهرماه شروع و در ادامه آن پخش سری دوم به کارگردانی محمدرضا آهنج و تهیهکنندگی داود هاشمی آغاز میشود. آتیلا پسیانی، امید زندگانی، عبدالرضا اکبری، کاوه خداشناس، ایمان صفا، مجتبی رجبی، احمد نجفی، حمیدرضا پگاه، شبنم قلیخانی، رضا توکلی، رحیم نوروزی، امیرحسین زند، مهدی امینیخواه، امیرحسین مدرس، رضا بنفشهخواه، بهزاد رحیمخانی، شهروز ابراهیمی، اکرم محمدی و نفیسه روشن بازیگران مجموعه هستند.
سری دوم "عملیات 125 " با مشارکت سازمان آتشنشانی تهران و شبکه تهران در 13 قسمت 45 دقیقهای به نویسندگی علیرضا افخمی و مهدی شیرزاد بر اساس طرح اولیه افخمی تهیه میشود و داستان آن درباره چند جوان است که در آتشنشانی مشغول کار هستند و درگیر ماجراهای مختلف میشوند.
دیگر عوامل پروژه عبارتند از طراح گریم: جلال معیریان، طراح صحنه ولباس: شهریار کلهر، دستیار کارگردان و برنامهریز: شکیل مظفری وزین، مدیر تصویربرداری: فرشادگل سفید، روحالله انصاری تدوین و صداگذار، مدیر تولید: اصلان مرتضایی، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، منشی صحنه: زهراجعفری علی ملک، تدوین، صداگذاری و میکس: روحالله انصاری.
"پرانتز باز" به کارگردانی کیومرث پوراحمد از دیگر مجموعههای شبکه تهران است که شش ماهه دوم امسال پخش میشود. فیلمنامه این مجموعه را پوراحمد با همکاری اصغر عبداللهی نوشته است. در خلاصه داستان "پرانتز باز" آمده است: یک ساختمان متروکه در گوشهای از شهر که زمانی مسافرخانه قدیمی بوده با حضور آقای گلشهر بازسازی میشود و به صورت یک مهمانخانه مجلل شروع به کار میکند و...این مجموعه در 26 قسمت 60 دقیقهای با حمایت سیمافیلم برای شبکه تهران تولید میشود.
اکبر عبدی، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهینترابی، مجید سعیدی، ابراهیم آبادی، بهرام شاهمحمدلو، مهدی احمدی، رضا بابک، عطیه غبیشاوی، محمدرضا ترابی، مالک سراج، امیر غفارمنش، فردوس کاویانی، طناز طباطبایی، فرزین محدث، رحمان باقریان، حسین عابدینی، محمدعلی میاندار، شاهرخ نورمحمدی و مهدی باقربیگی در این مجموعه بازی میکنند.
عوامل مجموعه عبارتند از مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، فهیمه ساعی مدیر تولید، مهری شیرازی طراح گریم، احسان بیگلری دستیار اول کارگردان، کیومرث پوراحمد و داریوش بابائیان تهیهکنندگان.
مجموعه "فصل سوم" هم به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی برای پخش در ایام محرم مراحل پیش تولید را سپری میکند. داستان این مجموعه اجتماعی است. سری جدید مجموعه "هشدار برای کبری 11"، "حوادث واقعی" و "رابین هود" هم در شش ماهه دوم امسال پخش میشود.
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