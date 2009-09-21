سلطانخواه معاون علمی رئیس جمهور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در حکمی نسرین سلطان خواه را به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معرفی کرد.
متن حکم رئیس جمهور به سلطان خواه به این شرح است:
به استناد اصل 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به مراتب توانمندی، تعهد و تجربیات ارزشمند، جنابعالی را به عنوان «معاون علمی و فنآوری رییسجمهور» برمیگزینم.
اینک که ملت ایران در آستانه دوران جدید و شکوفایی هر چه بیشتر قرار دارد، توسعه علمی به عنوان بستر و پیش نیاز فتح قلههای پیشرفت و عدالت بیش از پیش ضرورت مییابد. گسترش ارتباط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور، هدایت و حمایت از پژوهشهای کاربردی ناظر بر رفع مشکلات داخلی و پشتیبانی از نخبگان و فنآوران و تجمیع تلاشهای علمی کشور از مأموریتهای حوزه معاونت علمی رییسجمهور است.
امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و با بهره گیری از عناصر کارآمد و استفاده از همه توان علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و با تکمیل ساختار، در مدیریت کلیه امور مربوط به بنیاد نخبگان، دفتر فنآوریها و ارتباط صنعت و دانشگاه و در تحقق اهداف دولت، گسترش عدالت، خدمت و مهرورزی و تعالی مادی و معنوی کشور موفق باشید.
رجاء واثق دارم که کلیه همکاران در دولت و صنعت و دانشگاهها و مراکز پژوهشی همکاریهای لازم را با جنابعالی معمول خواهند داشت.
از تلاشهای صادقانه برادر ارجمند جناب دکتر واعظ زاده سپاسگزارم و از خداوند بزرگ برای همه خدمتگزاران، سلامتی و موفقیت مسألت دارم.
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