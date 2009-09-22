مس رفسنجان با کمبود بودجه روبروست

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: تیم مس رفسنجان در سال جاری با تغییرات جدید در لیگ دسته اول فوتبال کشور شرکت می کند و به دلیل استقلال مالی و هزینه سنگین تیم داری پیش بینی می شود با مشکلاتی در طول فصل مواجه شویم که امیدواریم با همکاری مسئولان شهرستان رفسنجان این موانع به حداقل کاهش یابد.

مدیر باشگاه مس رفسنجان بیان کرد: امسال پیش بینی می کنیم فصل سختی را در پیش رو داشته باشیم و امیدوارم با حمایت هواداران و تلاش کادر فنی و بازیکنان مشکلات را کنار بزنیم و جایگاه خوبی را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه مس رفسنجان 12 بازیکن فصل گذشته خود را از دست داده است، افزود: پس از پایان مسابقات در فصل گذشته مشکلات عدیده ای برای تیم مس رفسنجان به وجود آمد که در راس آن اخبار فروش این تیم و انحلال باشگاه مس رفسنجان بود که این امر سبب بی اعتمادی بازیکنان و جدایی تعدادی از بازیکنان خوب تیم شد که در این راستا قریب به 12 بازیکن فصل گذشته از این تیم جدا شدند که این امر دغدغه های جدی برای باشگاه و هواداران خونگرم تیم در پی داشت.

زینلی افزود: در حال حاضر هفت بازیکن جذب تیم شده اند که امیدواریم بتوانند جای بازیکنان جدا شده را پر کنند.

وی در خصوص کادر فنی تیم مس رفسنجان گفت: کادر فنی مس طی سه سال اخیر نشان داده که از توانایی بالایی را برخوردار است و تا امروز مرد روزهای سخت بوده و در آینده نیز خواهد بود.

وی اضافه کرد: امسال نیز این کادر فنی بومی توانایی آن را دارد که تیم را جزو مدعیان قرار دهد و باشگاه نیز با نهایت توان از کادر فنی تیم حمایت می کند.

زینلی با اشاره به گروه بندی مسابقات لیگ یک بیان کرد: در هر صورت تمامی تیمهای حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور از تیمهای صاحب فوتبال هستند اما به نظر می رسد گروه اول لیگ سخت تر از گروه دوم است.

مدیر باشگاه مس رفسنجان از هواداران پرشور و خونگرم رفسنجان خواست همچون سالهای گذشته امسال نیز با حضور در ورزشگاه به تشویق تیم محبوب شهرشان بپردازند.