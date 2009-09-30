امضای 7 مرتبه قرارداد موقت کار در برخی کارخانه ها !

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در ارتباط با اعلام نظر کارفرمایان در مورد دلایل افزایش قراردادهای موقت که طی آن با کاهش تدریجی انگیزه کار مطلوب کارگر، قراردادهای موقت در حال افزایش است، گفت: کیفیت قراردادهای موقت باید در چارچوب قانونی آن دنبال شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: وقتی نیروی کاری در یک بنگاه اقتصادی فعالیت می کند پس از یک تا دو سال از زمان آغاز به کار، به قولی امتحان خود را پس می دهد و در این زمان اگر کارفرما تمایل دارد آن نیرو در واحد تولیدی بماند دیگر دلیلی بر ادامه قرارداد موقت نیست.

دهقان کیا تصریح کرد: ایجاد امنیت شغلی برای کارگر پس از طی یک دوره آزمایشی کار از وظایف اصلی کارفرمایان است که متاسفانه از سوی برخی کارفرمایان رعایت نمی شود.

سالی 7 مرتبه قرارداد می بندند!

وی ادامه داد: توسط بعضی کارخانجات بزرگ در طول سال 5 تا 7 نوبت قرارداد بین نیروی کار و کارفرما تمدید می شود و این نشان از بی ثباتی چالش برانگیز در این بخش دارد.

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: هم اکنون کارگرانی هستند که با وجود سابقه 12 ساله کار در شرکتهای بزرگ همچنان قرارداد موقت محسوب می شوند.

دهقان کیا گفت: مسئله اساسی که اغلب مغفول می ماند نبود کار است، چرا که اگر کار مناسب و فراوان برای افراد وجود داشته باشد، مشکلات عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار که در بیشتر موارد به زیان کارگران می انجامد، حل می شود.