ساماندهی شهرکهای حاشیه ای کرمان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده شامگاه دوشنبه در مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی به شهرک امام رضا (ع) کرمان با تاکید بر لزوم ساماندهی شهرکهای حاشیه ای کرمان گفت: حاشیه نشینی پدیده نامناسب در اکثر شهرهای کشور است اما برای حل این مشکل باید از طرق قانونی از ایجاد این شهرکها جلوگیری کنیم.

وی افزود: با این وجود خدمت رسانی به مردم محروم این شهرک های احداث شده با جدیت ادامه دارد اما با هرگونه گسترش این مناطق نیز با جدیت برخورد می شود.

استاندار کرمان همچنین بر کوتاه شدن زمان طرحها تاکید کرد و گفت: در این راستا تمامی مسئولان استان باید همکاری لازم را انجام دهند و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنند.

وی گفت: در راستای آبرسانی به شهرک امام رضا (ع) کرمان سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود و 700 خانوار نیز از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.