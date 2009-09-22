احمدی نژاد چهره ای زیبا ازایران در نیویورک ارائه کند/ لزوم دیدار های رو در رو

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک وسخنرانی در سازمان ملل،اظهار اشت: تریبون سازمان ملل یک فرصت مغتنم برای انتقال پیام نظام جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای جهان و ملتهای دنیا است.

وی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد باید از این فرصت کم نظیر و پر اثر برای بازسازی چهره جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی که در اثر تبلیغات سوء آمریکا واستکبار خدشه دار شده تلاش نماید، عنوان کرد: رئیس جمهور کشورمان بایستی با ارائه چهره ای زیبا و درعین حال واقع بینانه از اهداف سیاسی، فرهنگی واقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل زمینه طرح الگویی مناسب وسعادت بخش را برای بشریت فراهم نماید.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: احمدی نژاد باید از تریبون سازمان ملل براساس سیاستهای بین المللی نظام ضمن مقابله با سیاستهای استکباری و یکجانبه گرایی آمریکا از مظلومان جهان بویژه مردم مظلوم فلسطین،عراق وافغانستان دفاع کند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور کشورمان باید در این سفر ریشه های مشکلات مهم اقتصادی دنیا را کالبد شکافی نماید، تصریح کرد: احمدی نژاد همچنین در این سفر بایستی پیشنهادات مناسبی را برای تحقق راهکارهای صلح وامنیت جهانی وبین المللی بویژه مسئله خلع سلاح اتمی دنیا مطرح کند.

ترقی در پایان با اشاره به دیدارهایی که رئیس جمهور در حاشیه این سفر با سران کشورهای دنیا خواهد داشت، خاطرنشان کرد: یقینا در حاشیه این سفر احمدی نژاد ضمن پیگیری دیپلماسی عمومی و دیدارهای چهره به چهره با سران کشورهای دنیا می تواند نقش بسیار موثری را در تعاملات مثبت بین ایران و کشورهای دیگر دنبال کند.

