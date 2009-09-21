فشارها بر برلوسکنی برای خروج نظامیان ایتالیایی ازافغانستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مقامها و مردم ایتالیا در مراسم باشکوهی، نظامیان کشته شده خود در حمله انتحاری اخیر طالبان در افغانستان را به خاک سپردند.



در مراسم تدفین این شش نظامی که با حضور سران دولتی و نظامی این کشور در شهر رم برگزار شد، "جورجو ناپولیتانو" رئیس جمهور و "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا نیز شرکت داشتند.



همچنین هزاران نفر از مردم ایتالیا با اندوه فراوان در خیابانهای اطراف کلیسای "سنت پاولس-بازیلیکا"ی رم جمع شدند تا برای آخرین بار با شش نظامی قربانی که بین 26 تا 35 سال سن داشتند، خداحافظی کنند.

این در حالی است که کشته شدن این شش نظامی در افغانستان فشارها را بر دولت ایتالیا برای پایان دادن به ماموریت نظامی در این کشور، افزایش داده است.

در عین حال دولت برلوسکنی که به دنبال یافتن پاسخی به انتقادهای شدید مخالفان جنگ افغانستان است، از مقامهای نظامی ایتالیا خواسته استراتژی جدیدی برای خروج این کشور از افغانستان تدوین کنند. این استراتژی همچنین دولت افغانستان را وادار می کند مسئولیت بیشتری را در زمینه تامین امنیت داخلی کشور، به عهده بگیرد.

برلوسکنی طی سخنانی که در همین زمینه ایراد کرد،اظهار داشت رم همچنان به روند دمکراتیزه کرده افغانستان و حمایت از دولت این کشور برای بسط دموکراسی ادامه می دهد.