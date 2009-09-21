سعیدلو به سالن 12 هزار نفری آمد/ اعتراض دوباره هواداران پرسپولیس به انصاریفرد

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول دیدار دوستانه ایران و برزیل در حالی با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید که بیش از 10 هزار نفر برای تماشای این مسابقه به سالن 12 هزار نفری آزادی آمده بودند.

در بین تماشاگران چهره‌های آشنایی چون علی سعیدلو، حبیب کاشانی، کیومرث هاشمی، عباس انصاریفرد، علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمدنبی، حمید درخشان، محمود خوراکچی و... دیده می شد.

علی سعیدلو به همراه کیومرث هاشمی در بین دو نیمه دیدار دوستانه ایران - برزیل وارد ورزشگاه آزادی شده و در میان استقبال گرم تماشاگران در جایگاه ویژه سالن 12 هزار نفری مستقر شدند. نکته جالب توجه اینکه هواداران پرسپولیس در زمان حضور سعیدلو در سالن از وی درخواست می کردند به اوضاع نابسامان این تیم سروسامان ببخشد.

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که از عملکرد تیم‌شان طی دیدارهای اخیر چندان رضایت ندارند، در جریان دیدار ایران - برزیل هم عباس انصاریفرد را در امان نگذاشتند و با سردادن شعارهایی خواهان جدایی او از جمع سرخپوشان شدند.

بابک معصومی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان نیز امروز به عنوان عضو افتخاری کادر فنی روی نیمکت این تیم نشست. او در ابتدای بازی در جمع بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتسال حضور یافت و با آنها عکسی به یادگار انداخت.