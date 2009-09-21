ایران از هرگونه اقدام در جهت کاهش رقابت تسلیحاتی کلاسیک استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان این مطلب اظهار امیدواری کرده است که قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از آسیب رسانی به صلح و امنیت جهان و به دور از سیاستهای توسعه طلبی و سلطه گرایانه، ساز و کارهای جدی و واقعی را با نظامهای موثر و شفاف نظارتی، طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا طرح استقرار سامانه موشکی در شرق اروپا را در راستای اهداف و رقابتهای موشکی بین روسیه و آمریکا و گسترش نفوذ حوزه های امنیتی فرامنطقه ای و دامنه نفوذ قدرتهای بزرگ در کشورهای اروپای مرکزی ارزیابی کرده و واقعیتهای امر را به طور شفاف تبیین ساخت.

قشقاوی با اشاره به گمانه زنی برخی تحلیلگران سیاسی نسبت به اینکه هدف این رویکردهای جدید اتحاد نظر قدرتهای بزرگ در قبال ایران بوده خاطرنشان کرد: اینگونه تحلیل ها مبانی واقعی و مستند ندارد چرا که از ابتدا انتساب ادعای تهدید موشکی به جمهوری اسلامی ایران یک فریب و با اغراض سیاسی و فرصت طلبانه و سلطه جویانه از سوی آمریکا صورت گرفت و اینک با گذشت زمان زوایای بیشتری از حقایق این امر مشخص شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی و طراحی که موجب خلع سلاح کشتار جمعی در سطح جهان باشد استقبال کرده و خلع سلاح اتمی و تسلیحاتی مخرب قدرتهای بزرگ را چنانچه با ماهیت واقعی و حقیقی باشد آن را در خدمت صلح و امنیت جهان ارزیابی می کند.