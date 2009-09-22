به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس بیش از نیمی از جبیرها در زیستگاههای مختلف دو بره در بهار سال جاری به دنیا آورده اند و دوقلوزایی در میان آهوی ایرانی نیز به کرات دیده شده است.



مسئولان طرح حفاظت از یوز پلنگ آسیایی معتقدند: در برخی مناطق حتی تا صد در صد جبیرهای مشاهده شده دو بره همراه داشته اند که از این جهت بسیار امیدوارکننده است. با این حال در محدوده اصلی سرزمین ایران (به غیر از جزایر) دو گونه آهو با نامهای جبیر و آهوی ایرانی زیست می کنند که بخشی از رژیم غذایی یوزپلنگ را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر زادآوری سمداران، میزان بارندگی سالیانه است که متأسفانه در سال گذشته به دلیل خشکسالی گسترده در کشور، صدمات قابل توجهی به دلیل زادآوری کم آهو و جبیر و تلفات بره ها رخ داد ولی خوشبختانه در سال جاری وضعیت امیدوارکننده ای در پیش است.

مطالعات نشان داده که قوچ و میش مهمترین طعمه یوزپلنگ در ایران به شمار می رود. یکی از وظایف اصلی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در راستای پایش روند جمعیت این گوشتخوار در زیستگاهها، پایش و ارزیابی جمعیت طعمه های آن براساس روشهای علمی است تا به این وسیله بتواند ارزیابی منطقی و علمی از روند فعالیتهای انجام شده برای حفظ یوزپلنگ در کشور داشته باشد.