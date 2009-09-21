به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس سوارتو، سرمربی تیم ملی فوتسال برزیل پس از پیروزی 4 بر3 تیمش برابر تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی خوبی را از هر دو تیم ایران و برزیل شاهد بودیم که در نهایت به برتری ما انجامید.

وی ادامه داد: ایران یکی از تیم‌های قدرتمند فوتسال دنیاست که از نظر من همسطح با تیم‌هایی چون اسپانیا، ایتالیا و برزیل است.

سوارتو در پاسخ به این پرسش که "آیا با تیم اصلی و کامل خود به ایران آمده‌اید؟"، گفت: این تیم اصلی برزیل نبود و تنها 4 یا 5 بازیکن از تیم اصلی خود را در اختیار داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال برزیل هدف از حضور در ایران و برگزاری دیدارهای دوستانه را محک زدن بازیکنان جوان این کشور عنوان کرد و افزود: ما قصد داریم با حضور در چنین دیدارهایی جوانان خود را محک بزنیم و پشتوانه خوبی برای آینده داشته باشیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم دو تیم ایران و برزیل بتوانند در دیدارهای بعدی نیز نمایش خوبی را ارائه دهند.