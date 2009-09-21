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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

مارکوس سوارتو:

این تیم اصلی برزیل نبود/ ایران همسطح قدرت‌های اول دنیاست

این تیم اصلی برزیل نبود/ ایران همسطح قدرت‌های اول دنیاست

سرمربی تیم ملی فوتسال برزیل تاکید کرد تیمی که مقابل ایران به برتری رسیده است، تیم اصلی قهرمان فوتسال جهان نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس سوارتو، سرمربی تیم ملی فوتسال برزیل پس از پیروزی 4 بر3 تیمش برابر تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی خوبی را از هر دو تیم ایران و برزیل شاهد بودیم که در نهایت به برتری ما انجامید.

وی ادامه داد: ایران یکی از تیم‌های قدرتمند فوتسال دنیاست که از نظر من همسطح با تیم‌هایی چون اسپانیا، ایتالیا و برزیل است.

سوارتو در پاسخ به این پرسش که "آیا با تیم اصلی و کامل خود به ایران آمده‌اید؟"، گفت: این تیم اصلی برزیل نبود و تنها 4 یا 5 بازیکن از تیم اصلی خود را در اختیار داشتیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال برزیل هدف از حضور در ایران و برگزاری دیدارهای دوستانه را محک زدن بازیکنان جوان این کشور عنوان کرد و افزود: ما قصد داریم با حضور در چنین دیدارهایی جوانان خود را محک بزنیم و پشتوانه خوبی برای آینده داشته باشیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم دو تیم ایران و برزیل بتوانند در دیدارهای بعدی نیز نمایش خوبی را ارائه دهند.

کد مطلب 950538

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