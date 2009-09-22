رسمیت اعیاد اسلامی در تقویمهای تحصیلی غرب؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

نصب بلندگوهای هوشمند برای تسهیل اقامه نماز در مسجدالحرام

میلیونها نفر از زائرانی که پیشتر برای زیارت به عربستان می‌رفتند، هنگام اقامه نمازجماعت با مشکل شنیدن صدای امام جماعت مواجه بودند اما اکنون با بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن هر زائر حتی آن که صدها متر دورتر از مسجد نماز می‌خواند صدا را به‌وضوح می‌شنود.

شیح منصور العامر مدیر بنیاد موهبتهای حج و عمره گفت: وقتی که زائری حدود سیصد متر از امام فاصله دارد شنیدن صدای وی و دنبال کردن وی در نماز جماعت کار دشواری است، اما در نتیجه نصب بلندگوهای هوشمند این مسئله دیگر احساس نمی‌شود.

بنیاد موهبتهای حج و عمره بیش از 50 بلندگو با کیفیت عالی فراهم کرده که تا فاصله 50 متری از هم برای انتقال صدا به صداها هزار نمازگزاری که نزدیکی مسجدالحرام نماز می‌خوانند نصب شده است.

عامر اظهار داشت که تعداد بسیاری از نمازگزاران که هرسال در ماه رمضان به مکه می‌آیند الهام‌بخش نصب این بلندگوها شده‌اند چرا که آنها همواره منشای اختراعات بوده‌اند.

زائران عمره نیز از این ابتکار خلاق و سودمند استقبال کردند و اظهارداشتند که پیشتر همه تلاش می‌کردند که به امام جماعت نزدیکتر باشند اما وجود این بلندگو ها به مردم کمک می‌کند که از ازدحام در فضای داخلی مسجد خودداری کنند.

هشدار شورای شهر بیرمنگام به زائران حج نسبت به آژانسهای سودجو

شورای شهر بیرمنگام به مسلمانان بریتانیایی هشدار داد که مراقب شیادانی باشند که از فصل حج سوء‌استفاده کرده و در ازای دریافت مبالغ گزافی خدمات پایین‌تر از سطح استاندارد ارائه می‌دهند.

بسیاری از زائران خانه خدا در بریتانیا هنگامی که وارد مکه و مدینه می‌شوند با تسهیلات و خدمات بسیار پایین‌تر از سطح استاندارد و متفاوت با هزینه‌هایی که پرداخت کرده رو به رو می‌شوند و در برخی از موارد زائران متوجه می‌شوند که بسیاری از تسهیلاتی که بابت آن مبلغی را پرداخته کرده‌اند به هیچ عنوان وجود ندارد.

نیل یوستیس رئیس کمیته عمومی حمایت از این افراد به جامعه مسلمان بریتانیا هشدار داده است که این مجریان تورها تنها به دنبال منافع مالی بوده و در بسیاری از موارد شیاد هستند.

وی اظهار داشت که بسیاری از این مجریان تور از فرآیند کسب مجوز عبور نکرده و تسهیلاتی هم که برای زائران فراهم می‌کنند هیچ ضمانت حقوقی ندارد.

یوستیس همچنین اجحاف در حج زائران بیت الله الحرام را شرم‌آور توصیف کرد و افزود که دولت به هر شیوه‌ای ممکن از زائران حمایت می‌کند.

رئیس کمیته حمایت از زائران حج به آنها توصیه کرد که برنامه‌ریزی خود را برای سفر حج با دقت براساس اطلاعات فراهم شده در پایگاه اینترنتی دفتر امور خارجه و رفاه مشترک پیش از هرگونه ثبت نام و تهیه بلیط انجام دهند.

براساس قوانین دولت عربستان، زائران بریتانیا تنها می‌توانند با آژانسهای مسافرتی بریتانیایی سفر کنند که مورد تأیید سفارت عربستان است. به زائران بریتانیایی توصیه شده تنها به آن دسته از مجریان تور مراجعه کنند که مجوز فراهم کردن خدمات و تسهیلات این سفر را دارند.

همچنین براساس قوانین جدید دولت عربستان زائرانی که به این کشور سفر می‌کنند باید علیه آنفلوآنزای فصلی واکسینه شوند. از این رو زائران بریتانیایی نیز چون سایر زائران جهان باید مراحل کسب گواهی‌نامه سلامت را برای درخواست ویزای عربستان طی کنند.

وزارت دفاع فرانسه نظامیان مسلمان را به سفر حج اعزام می‌کند

وزارت دفاع در اقدامی نامتعارف که مورد استقبال مسلمانان قرار گرفته سربازان مسلمان ارتش را با یک پرواز ویژه برای سفر حج به عربستان اعزام و امورات سفر آنها را سامان‌دهی می‌کند.

برای محمد علی بحراب سفر معنوی حج امسال به نوعی ویژه خواهد بود چرا که این سرباز مسلمان با یک پرواز ویژه که از سوی ارتش کشور سکولار فرانسه فراهم شده به اماکن مقدس اسلامی در عربستان سعودی پرواز می‌کند.

این نخستین سفر حج است که منابع مالی آن از سوی ارتش برای پرسنل مسلمان ارتش تأمین شده است.

پیش از این نیز ارتش اجرای سفرهای سالانه برای سربازان کاتولیک را به زیارتگاه های شهر لورد در فرانسه ترتیب می‌داد.

سربازان و افسرانی که می‌خواهند در سفر حج ماه نوامبر آینده حضور داشته باشند مبلغی را پرداخت می‌کنند که بسیار کمتر از سفرهایی است که آنها باید به آژانسهای مسافرتی بپردازند.

از سوی دیگر فراهم کردن وسائل آسایش و راهنمایی بر عهده وزارت دفاع عربستان خواهد بود. سربازان مسلمان نیز از این اقدام ارتش برای سفر حج بسیار استقبال کرده‌اند. این درحالی است که مسلمانان اعتقاد دارند در بسیاری از اوقات افرادی که خود با آژانسهای مسافرتی عازم سفر حج می‌شوند با مشکلات متعددی رو به رو هستند.

درحالی که ترتیب دادن سفر حج برای دولتهای غربی امر چندان متعارفی تلقی نمی‌شود درباره فرانسه این وضعیت بیش از سایر کشورهای غربی غیرمتعارف به نظر می‌رسد چرا که اکثریت جمعیت فرانسه را کاتولیکها تشکیل داده و سنتهای سکولار این کشور بسیار محدودکننده به نظر می‌رسد.

از سویی بسیار از کارشناسان اعتقاد دارند که اسلام در ارتش فرانسه از جایگاه مساوی با دیگر ادیان برخوردار نیست؛ چرا که وزارت دفاع در سال 2005 پست روحانی ارتش ایجاد کرد، درست مدتها پس از آنکه این پست برای کاتولیکها، پروتستانها و یهودیان ایجاد شده بود. از سوی دیگر، برخی فضای ارتش را درحال تغییر توصیف کرده و اظهار می‌دارند که سیاستهای جدید امورات پرسنل مسلمان را بهتر سامان‌دهی می‌کند.

الیاین ستون دانشجوی پزشکی در مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس که درباره اقلیتها در ارتش تحقیقاتی انجام داده است می‌گوید: سربازانی که با آنها مصاحبه کردم می‌گفتند که برای مسلمانان ماندن در نیروهای ارتش تا چند سال پیش بسیار دشوار بود و هیچ تسهیلات ویژه‌ای برای مسلمانان در ماه رمضان قائل نمی‌شدند و اگر در وعده غذایی از گوشت خوک استفاده شده بود هیچ جایگزینی برای آن وجود نداشت. اما اکنون وضعیت بهبود یافته است.

از دیگر ابتکاراتی که به سربازان مسلمان کمک کرد که تاریخ و فرهنگ فرانسه را بهتر درک کنند برگزاری کلاسهای دولتی درباره شهروندی و ارزشهای سکولار برای ائمه جماعات ارتش بود که نخستین مورد در نوع خود تلقی می‌شود.

در فصل پاییز امسال نیز شش امام جماعت دیگر در این کلاسها شرکت می‌کنند.

به طور تقریبی حدود هفت میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند که این تعداد بزرگترین اقلیت مسلمان در اروپا را تشکیل داده است.

برگزاری نمایشگاه قرآنهای خطی کمیاب در هندوستان

در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان موزه سالار جونگ در حیدرآباد هندوستان میزبان نمایشگاهی از قرآنهای کمیاب خطی است که تا این نمایشگاه تا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر (31 شهریورماه) ادامه خواهد یافت.

درحالی که برخی از نسخ خطی ارائه شده در این موزه متعلق به قرون 14 تا 16 هستند این موزه برخی از قرآنها بسیار کمیاب را که متعلق به قرن نهم است نمایش می‌دهد. جدا از از متون مقدس، این موزه همچنین چندین شی‌ء هنری و رنگارنگ را نیز برای این نمایشگاه درنظر گرفته که همه آنها دست‌ساز هستند و از خوشنویس زینتی سود برده که کارهای آن توسط هنرمندان و صنعتگرانی در طول سالهای مختلف انجام شده است.

این نمایشگاه 365 نسخ از متن مقدس کتاب قرآن را به نمایش گذاشته است که 221 نسخه آن متن کامل قرآن بوده و باقی آن بخشها و یا اجزای مشخصی از کتاب آسمانی اسلام است.

موزه سالارجونگ سوم و اسلاف آن برای به نمایش گذاشتن این مجموعه عمدتاً بر مجموعه‌های شخصی تکیه کرده‌اند، اما متونی را که ارائه کرده از نظر زیبایی‌های بصری و هنر خطاطی بسیار غنی و چشمگیر است.

در این مجموعه 238 لوح عربی، 921 لوح فارسی، 333 لوح خوشنویسی شده اردو وجود دارند که برخی از آنها جدای از کاغذ از جنس پارچه، چرم و کاغذ پوستی هستند. همچنین غیر از قرآنهای ارائه شده در قالب کتاب مجموعاً 16 طومار با هنر خطاطی میناتوری و تصاویری بسیار نیز در بخش غربی این نمایشگاه مشاهده می‌شود.

کتابت سه روزه قرآن کریم توسط خوشنویسان امارات

یک گروه از خوشنویسان در دوبی امارات متحده عربی طی سه شبانه روز با حضور یک هیئت ناظر به عنوان بخشی از فعالیتهای ویژه ماه رمضان، قرآن را به صورت دست‌نویس خطاطی کردند.

متن کتاب قرآن به عنوان بخشی از فعالیتهای مجمع قرآنی خطاطی امارات دست نویس شد. همچنین یک هیئت ناظر ویژه نیز در این مراسم حاضر شد تا صحت و کیفیت کتابت آیات مقدس قرآن را نظارت کند.

شیخ حمدان بن راشد وزیر اقتصاد و معاون امیر دبی از این گروه خطاطان در این مراسم تجلیل کرد و یادآور شد که جوهر، کاغذ و ابزار عادی برای رسیدن به این هدف ضروری بود اما نتیجه آن بسیار منحصر به فرد بوده و میراث دینی امارات تلقی می شود. شیخ حمدان از سرعت و دقت خطاطان نیز قدردانی کرد. پیش از اختراع صنعت چاپ کتابت قرآنها توسط خطاطان چندین ماه به طول می انجامید.

این قرآن به سبک مصحف مدینه منوره بازنویسی شده است، براساس اظهارات مورخان هفت نسخه قرآن در دوره عثمان نوشته شد که هریک از آنها به شهرهای مکه، سوریه، یمن، بحرین، بصره و کوفه ارسال شد و هفتمین کتاب در مدینه منوره نگهداری می شود.

مسجد برونکس نیویورک در آتش سوخت

ساختمان مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد این مرکز در شهر برونکس نیویورک دچار حادثه آتش سوزی شد و به شدت صدمه دید.

درست پیش از ساعت 23:30 روز پنجشنبه آتشی در فروشگاه خواروبار و رستوران مجاور این مرکز اسلامی آغاز شد و پس از آن به ساختمان این مرکز فرهنگی نیز سرایت کرد. نمازگزارانی که در ماه مبارک رمضان بیش از سایر روزها در مسجد مانده بودند متوجه شعله های آتش شدند.

هماهنگ کننده امور این مرکز اسلامی که عمدتا جامعه مسلمانان آفریقایی را دربرمی گیرد اظهار داشت کسی در این حادثه آسیب ندیده و همه سلامت از ساختمان خارج شدند. هشت مسجد دیگر نیز با این مرکز اسلامی مرتبط هستند اما ساختمان این مسجد محلی برای دیدار تمام اعضای مسجد بود و از دست دادن آن فقدان بزرگی برای جامعه مسلمان است.

کارشناسان در تلاش هستند علت اصلی این آتش سوزی را مشخص کنند اما براساس اظهارات جو شیاون سخنگوی اداره آتش نشانی علت آتش سوزی به نظر مشکوک نمی آید و مأموران تحقیق به سیم کشی برق مظنون شده اند که شاید علت آتش سوزی باشد. عصر روز جمعه نیز مسلمانان در مقابل سازمان این مسجد نماز جماعت را اقامه کردند.

براساس تخمین متولیان این مسجد حدود 80 از فضای داخلی این مسجد تخریب شده است، پیش از وقوع آتش سوزی قرار بود طبقه دوم این مسجد به همراه یک مهدکودک ساخته شود.

دو سال پیش این مسجد مراسم ختم و سوگواری 9 کودک و یک زن را که در بدترین آتش سوزی خانگی جان خود را از دست داده بودند برگزار کرده بود و اینک خود دچار حادثه آتش سوزی شده است .

رئیس جمهور آذربایجان بر ضرورت وحدت اسلامی تأکید کرد

رئیس جمهور آذربایجان طی دیداری با سفرای کشورهای اسلامی ضروت تحکیم وحدت اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشت: تقویت انسجام اسلامی مسئله حائز اهمیتی است از این رو آذربایجان گامهایی برای رسیدن به این هدف برداشته و این راه را ادامه خواهد داد. ما باید درکنار هم به حل مشکلات خود بپردازیم. کشورهای اسلامی باید با تعامل دوجانبه، همکاریهای گسترده ای در سطح سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد کنند.

رئیس جمهوری آذربایجان از سهم کشورهای اسلامی در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره سرزمینهای اشغال شده آذربایجان تقدیر کرد و اظهار داشت که باکو نیز در تقویت وحدت اسلامی نقش مهمی برعهده دارد.

وی همچنین از این امر که آذربایجان مستقل روابط دوجانبه و سودمندی با کشورهای اسلامی ایجاد کرده ابراز مسرت کرد و گفت: نظر من نسبت به توسعه این روابط بسیار مثبت است.

هندوها میزبان مسلمانان برای مراسم افطار شدند

دهکده کوچکی در ایالت اوتارپرداش هندوستان الگوی روابط دوستانه بین ادیان را با برگزاری مراسم افطاری ساکنان هندو برای مسلمانان دهکده خود نشان داد.

ایندراجیت پاندی ساکن 48 ساله دهکده نباتپور گفت: خدمت به مسلمانان در ماه مبارک رمضان نوعی احساس رضایت برای ما به همراه دارد.ما از رمضان درسهای معنوی، صداقت، تواضع، رویکرد غیرخشونت آمیز، شکیبایی و اصلاح نفس را می‌آموزیم.

معبد هندوی سانکات موچان در این دهکده همچنین فضایی در اختیار مسلمانان قرار داده تا آنها هر شب نماز مغرب خود را پس از افطار که معمولا از سوی ساکنان هندو برای مسلمانان روزه دار فراهم می شود، در آن اقامه کنند.

دی کی سینگ از آموزگاران این دهکده گفت: بیشتر مردم این دهکده خود داوطلبانه ضیافتهای افطاری برگزار کرده و دیگران برای تهیه افطاری یا کمک نقدی کرده و یا برای تهیه آن وارد عمل می شوند.

دهکده نباتپور دارای سابقه روابط دوستانه دینی و اجتماعی میان 3 هزار نفر ساکنان آن از جمله 800 نفر از مسلمانان است. ساکنان این دهکده امیدوارند که دهکده آنها الگویی برای دیگران باشد تا روابط مسلمانان و هندوها در این کشور بهبود یابد.

اسد اختر از مسلمانان این منطقه گفت: ما می خواهیم پیام این دوستی منحصر به فرد را با صدای بلند و شفاف به گوش سایرین برسانیم و افرادی که به نام دین بایکدیگر می جنگند بدانند که در دهکده ما پیوند میان پیروان هندو و اسلام بسیار خاص است.

شیوع خشونتهای اجتماعی میان هندوها و مسلمانان در هندوستان امری دور از ذهن نیست، سال گذشته صدها خانه و فروشگاه مسلمانان توسط شورشیان افراط گرای هندو در مناطق مختلف جامو و کشمیر به آتش کشیده شد.

انجام آزمایشهای آنفلوآنزای خوکی برای زائران ضروری است

کمیته حج هندوستان اعلام کرد که تمام زائران خانه خدا باید پیش از سفر به مکه آزمایش آنفلوآنزای نوع A انجام داده باشند.

براساس اعلام کمیته حج هندوستان توسط دبیر این کمیته ضرورت انجام آزمایشهای این آنفلوآنزای همه‌گیر برای زائران خانه خدا در سفر حج امسال ضروری شده است. این آزمایش دوبار انجام می‌شود. مرحله نخست در جلسات تمرینی برای انجام فرایض حج و درسطح منطقه و مرحله دوم در خانه حج هندوستان خواهد بود.

تمام زائران باید گواهی‌نامه‌هایی دریافت کنند که نشان دهد آزمایش آنها در رابطه با آنفلوآنزای خوکی منفی بوده است. همچنین ارائه این اسناد برای سفر زائران حج امسال ضروری خواهد بود. انجام این آزمایشهای بهداشتی و سلامتی در هندوستان از سوی وزارت بهداشت ایالتی با همکاری کمیته حج صورت می‌گیرد.

فعالیتها برای تعطیل کردن اعیاد اسلامی در مدارس نیویورک پیگیری می‌شوند

مسلمانان شهر نیویورک برای افزودن دو عید اسلامی به تقویم مدارس عمومی فعالیتهای ستادی خود را با قوت پیگیری می‌کنند و قرار است این موضوع را در عرصه سیاسی مطرح کرده تا با شهردار نیویورک به‌عنوان مخالف این ایده مقابله کنند.

رابرت جکسون عضو شورای شهر نیویورک و مسلمانی از منهتن نیویورک گفت: این شهر متکثرترین شهر در جهان محسوب می‌شود و قوانین آن باید این امر را منعکس کنند. گروههای اسلامی در شهر به‌شدت تلاش می‌کنند که مقامات قانونی را قانع کنند تا براساس آن مدارس دولتی در روزهای عید فطر و عید قربان به‌عنوان دو عید مهم اسلامی تعطیل شوند. این گروهها همچنین ستادهای خود را درحالی که ماه مبارک رمضان به پایان نزدیک می‌شود قوت بخشیده و امیدوارند که مقامات به تلاشهای آنها پاسخ داده تا کودکان مسلمان فرصتی برای تعطیل شدن در روز عید فطر داشته باشند.

مدارس دولتی نیویورک، بزرگترین نظام آموزشی ایالات متحده، در روزهای کریسمس و مناسبتهای یهودی روش هشانا و یوم کیپور تعطیل هستند. همچنین تعطیلات یک هفته‌ای برای فصل بهار وجود دارد که با عید پاک و عید پسح همزمان می‌شود.

این درحالی است که فقدان روز تعطیل برای مناسبهای اسلامی باعث شده تا خانواده‌ها کودکان خود را در روز عید به مدرسه نفرستند. مقامات مدرسه هم اظهار می‌دارند که می‌توانند اجازه دهند دانش‌آموزان مسلمان در روزهایی که مناسبتهای دینی را برگزار می‌کنند در مدرسه حاضر نشوند و غیبت آنها موجه است.

براساس اعلام ائتلافی که برای به‌رسمیت شناختن مناسبتهای اسلامی در مدارس تشکیل شده، دانش آموزان مسلمان 12 درصد دانش‌آموزان مدارس دولتی نیویورک را تشکیل می‌دهند.

این درحالی است که شهر دیربورن میشیگان که نیمی از 18 هزار دانش آموز را مسلمانان تشکیل داده‌اند نخستین شهری محسوب می‌شود که مدارس خود را برای اعیاد اسلامی تعطیل کرده است. چندین شهر در نیوجرسی نیز مدارس خود را در روزهای عید قربان و عید فطر تعطیل می‌کنند.

مسلمانان آمریکایی از کمک به خیریه‌ها واهمه دارند

بسیاری از مسلمانان آمریکایی شیوه ارسال صدقات خود را از ترس اینکه تحت فشار نیروهای امنیتی کشور قرار بگیرند تغییر داده‌اند، چرا که مقامات امنیتی در این کشور بسیاری از صدقات مسلمانان را در مقوله کمک به تروریسم طبقه‌بندی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله سنتینل، مشیر حسن از پزشکان مسلمان ایالات متحده که چندی پیش نامه ای برای کمک به پناهنگان پاکستانی دره سوات دریافت کرد در این رابطه اظهار داشت: برای کمک به سازمانها، بنیادها و نهادهای خیریه باید به دقت فکر و جواب را بررسی کنید چرا که این امر می تواند برای شما در آمریکا دردسر ساز باشد.

این درحالی است که حسن تنها مسلمانی نیست که چنین اعتقادی دارد، درحالی مسلمانان در ماه مبارک رمضان به سر می برند و ماه رمضان اوج روزهای صدقه دادن و دستگیری از دیگران است، بسیاری از مسلمانان می خواهند زکات و صدقه های خود را به دست نیازمندان برسانند، اما وحشت ازسرکوبی رویکردهای معنوی مسلمانان باعث شده تا خیرین تمایلی برای کمک به نهادهای خیریه اسلامی نداشته باشند.

کوری سیلور مدیر حقوقی شورای روابط اسلامی- آمریکایی اظهار داشت: ما دریافته ایم که بسیاری از کمک به سازمانهای اسلامی وحشت دارند، چرا که این سازمانهای خیریه تحت اقدامات امنیتی دولت قرار گرفته اند و مردم نمی خواهند درگیر آن شوند.

از زمان حملات یازدهم سپتامبر 2001 مقامات ایالات متحده آمریکا سازمانهای خیریه اسلامی را به شدت زیر ذره بین گذاشته اند و ادعا می کنند که این سازمانها منابع مالی تروریستها را تأمین می کند.

این فشارهای شدید باعث شده بسیاری از سازمانهای خیریه اسلامی از ارسال کمکهای خود به پروشگاه‌های کودکان در کشورهای اسلامی امتناع کنند و در داخل مرزهای آمریکا فعالیتهای خود را پیگیری کنند. گزارش اخیر اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نشان می دهد که جنگ به اصطلاح علیه ترور تبعات منفی برای سازمانهای خیریه اسلامی داشته و آنها را به اشتباه در معرض هدف، سوء استفاده و ارعاب قرار داده است.

سحرخوانی در خیابانهای نیویورک

چند ساعت مانده به طلوع خورشید و اندکی پیش از نماز صبح محمد بوتا با لباس سنتی، طبل خود را برداشته و به خیابانهای شهر بروکلین در نیویورک می‌رود تا مسلمانان را برای خوردن آخرین وعده غذایی خود پیش از آغاز یک روز دیگر در ماه رمضان بیدار کند. محمد بوتا مهاجر پاکستانی تبار ساکن نیویورک درباره پیگیری سنت سحرخوانی در نیویورک استدلال می کند که مسلمانان در انتظار شنیدن صدای من هستند تا بیدار شوند. در طول ماه رمضان بوتا از راننده یک لیموزین به سحرخوان سنتی رمضان تبدیل می شود تا مسلمانان را برای زمان سحر بیدار کند.

هرشب وقتی که ممتاز همسر بوتا سحری خانواده را آماده می کند بوتا تونیک و شلوار سنتی پاکستانی و قرمز رنگ خود را برتن کرده، دستار قرمز رنگ بر سر گذاشته و با اتومبیل خود به مناطق مختلفی از شهر می رود که مسلمانان بیشتری در آن ساکن هستند و نخستین توقف وی مقابل فروشگاه مواد غذایی بسم الله است.

پس از احوالپرسی با افرادی که در آنجا ملاقات می کند در قسمت پیاده رو و زیر نور لامپ فلورسنت مقابل مغازه ایستاده و به نواختن طبل خود مشغول می شود . افرادی که در آن نزدیکی هستند می گویند که محمد بوتا سحرخوان پاکستانی تبار نیویورک در این منطقه بسیار محبوب است.

وی این امر را یک سنت خانوادگی عنوان کرده و اظهار می دارد که خود هفتمین نسل از سحرخوانهای آئینی در خانواده است و اکنون پسر بیست ساله خود را تعلیم می دهد.

این سحرخوان اظهار می دارد که وقتی در سال 2002 در بروکلین اقدام به سحرخوانی کرد همه از شنیدن صدای وی به هیجان نمی آمدند و بسیاری هم شکایت می کردند و نمی دانستند که ماه رمضان است یا پنجره خود را می گشودند و بر سر من فریاد می زندند و یا با پلیس تماس می گرفتند.

وی در ادامه گفت که در سالهای اولیه آغاز به کار، او را از محله ها بیرون می کردند اما اکنون وی سحرخوانی را به خیابان کانی آیلند محدود کرده که بیشتر ساکنان آن را مسلمانان پاکستانی تبار تشکیل می دهند و به منظور پرهیز از آزار غیرمسلمانان در این محله رویکرد خود را در نواختن طبل تغییر داده و با صدایی کمتر و ظرف 15 تا 20 ثانیه می نوازد و استدلال می کند که نمی خواهد سایرین را آزرده خاطر کند.

حجاب در مدارس هلندی زبان بلژیک ممنوع شد

به منظور پیروی از الگوی کشورهای اروپایی، از ابتدای سال تحصیلی جاری حجاب در مدارس هلندی زبان بلژیک ممنوع شد.

مدارس هلندی زبان بلژیک طی بیانیه ای مدعی شده اند که این تصمیم احساس تساوی را ترویج کرده و مانع جدایی گروه ها براساس نمادهای خارجی فلسفه زندگی می شود. این ممنوعیت بر 700 مدرسه در منطقه شمالی فلاندرس از جمله برخی مدارس بروکسل تأثیر می گذارد. مقامات این مدارس مدعی شده اند که این ممنوعیت به منظور تضمین رفتار مساوی با تمام دانش آموزان در فضای مدرسه اعمال شده است.

کارین هیریسمان مدیر یکی از این مدراس هلندی زبان در اظهاراتی که نشان از بی اطلاعی نسبت به تعالیم و آموزه های اسلامی دارد گفت: وقتی فشار روی یک گروه است مشکل به وجود می آید ما می خواهیم با احترام متقابل زندگی کنیم و این برای ما مهم است.

بیشتر مدارس این منطقه کاتولیک هستند که توسط شهرداری ها اداره می شوند. بودجه این مدارس از سوی سایر جوامع بلژیکی تأمین می شود که ارتباطی به این ممنوعیت ندارند. این ممنوعیت به دنبال تصمیم دادگاهی براساس درخواست دو مدرسه هلندی زبان در شهر آنتروپ برای ممنوعیت حجاب اسلامی اعمال می شود. هفته گذشته این دو مدرسه حجاب اسلامی را در سال تحصیلی جدید ممنوع کردند که این ممنوعیت با تظاهرات مسلمانان همراه شد.

این درحالی است که دادگاه اعلام کرده مدارس نمی توانند این تصمیم را به صورت خودمختار اتخاذ کنند.این دادگاه سه شنبه آینده در رابطه با فرجام خواهی دانش آموزان تشکیل جلسه می دهد. بحث مشابهی هم در بخشهای فرانسه زبان بلژیک از جمله بروکسل پایتخت این کشور در جریان است.