به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس پس از شکست 4 بر3 تیمش برابر برزیل ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما در این دیدار 3 بار از قهرمان جهان پیش افتادیم اما نتوانستیم این برتری را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "چرا چنین اتفاقی افتاد؟" خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما این است که تیم اول و دوم‌مان با یکدیگر بالانس نیست و به همین دلیل در تلاشیم تا با برگزاری این دیدارهای تدارکاتی تیم دوم‌مان را نیز به شرایط بهتری برسانیم.

وی در مورد نتیجه این دیدار تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که ما برابر قهرمان جهان بازی می کردیم اما در دیداری که می توانستیم ببریم یا مساوی کنیم شکست خوردیم و این نشان می دهد که ما هنوز با سطح اول فوتسال جهان فاصله داریم.

حسین شمس با ابراز امیدواری از اینکه در بازی دوم بتوانند نمایش بهتری برابر برزیل داشته باشند، تصریح کرد: اگر بتوانیم این تیم را شکست دهیم برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهیم شد.

وی افزود: البته اگر برزیل با بازیکنان اصلی‌اش مانند فالکائو، تیاگو، شوماخر و ... به ایران می آمد قطعا به سود فوتسال ما بود.

شمس با اشاره به حضور رئیس جدید سازمان تربیت بدنی در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی خاطرنشان کرد: ما از آقای سعیدلو توقع داریم نگاه جدیدی به فوتسال داشته باشند چرا که وقتی برای تماشای یک دیدار فوتسال 12 هزار نفر به ورزشگاه می آیند حق ما از ورزش بیش از اینهاست. این در حالی است که ما هنوز پاداش های جام جهانی را دریافت نکرده‌ایم.