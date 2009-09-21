ایران یکی از با ذوق ترین هنرمندان موسیقی را از دست داد

داود گنجه ای با بیان این مطلب ضمن اظهار تاسف شدید ازدرگذشت مشکاتیان به خبرنگار مهر گفت : پرویز مشکاتیان درخانواده ای اهل فرهنگ به دنیا آمد ،پدر و مادرش معلم و مربی هنر بودند و او نیزاز کودکی در یک فضای فرهنگی رشد کرد وبعدها که وارد دانشگاه شد ما با هم بودیم و اولین کنسرت مشترکمان (دشتی) راهم در زمان دانشجویی در دانشگاه تهران برگزارکردیم.

رئیس سابق مرکز حفظ و اشاعه موسیقی صدا و سیما در ادامه افزود: من و مرحوم مشکاتیان در مرکز حفظ اشاعه نیزدر زمان مدیریت دکتر صفوت از آموزش های نورعلی برومند بهره مند شدیم و خاطرات بسیار خوشی از آن زمان و همچنین از زمان اجرای کنسرتها در گروه بهاری دارم .

عضو هیئت مدیره خانه موسیقی با اشاره به بزرگداشت دو سال پیش این خانه برای مشکاتیان گفت : ارزش و جایگاه آثار مشکاتیان برای همه بویژه اهالی موسیقی کاملا روشن است ودر حقیقت آن موسیقی فاخر که بعضا اهالی فرهنگ و سیاست از آن صحبت می کنند همین موسیقی و آثار مشکاتیان است که در گذر زمان هیچگاه ازتازگی و ارزشهای آن کم نمی شود.

گنجه ای با بیان این نکته که اوج درخشش آثار مشکاتیان به زمان همکاری اش با استاد محمدرضا شجریان باز می گردد گفت : مشکاتیان آثار فراوانی با همکاری نوازندگان و خوانندگان مختلف از جمله گروه کامکارها ساخته که هر یکی از آنها نشاندهنده توانایی و ذوق سرشار او برای ساختن نوعی از آثار موسیقی ایرانی است که به راحتی با میلیونها مخاطب خود ارتباط حسی برقرار می کند.

عضو شورای عالی موسیقی در پایان با اعلام تاسف خود از این ضایعه گفت : مشکاتیان ملودی پردازی یگانه و بی همتا بود که شاید سالهای سال نتوان جانشینی برای او پیدا کرد.