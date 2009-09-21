تقوی راهی دیدار فینال شد/ ابراهیمی بازهم به "گاتسالوف" باخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوی توانست در دور چهارم رقابت در وزن 66 کیلوگرم مسابقات جهانی دانمارک در دو تایم متوالی ایلخان محمد از ترکیه را شکست داده و با اقتدار راهی دیدار فینال این وزن شود.

این کشتی گیر جوان برای کسب مدال طلا وزن 66 کیلوگرم مسابقات جهانی دانمارک با "رسول ژوکائف" از روسیه روبرو خواهد شد.

در وزن 96 کیلوگرم نیز سعید ابراهیمی در دیدار سرگروهی برای بار سوم در 3 تایم و با نتیجه 3 بر یک مقابل گاتسالوف روس تن به شکست داد و راهی دیدار رده بندی این وزن شد.

همچنین در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی با توجه به شکست رضوان گادجی یف مقابل حریف کره شمالی از دور رقابت‌ها کنار رفت.