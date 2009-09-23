تلاش می کنیم پرسپولیس را شکست دهیم/ دنبال سهمیه آسیا هستیم

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین بعد ازهربازی با بازیکنان صحبت می کنم و آنها را برای بازی بعدی آماده می کنم. از تیم مدیریتی باشگاه تقاضا می کنم با پرداخت بموقع حقوق بازیکنان شرایط را سامان بخشند تا بچه ها هم هیچ دغدغه ای نداشته باشند و مشکلات فصل قبل برای تیم ایجاد نشود زیرا دلیل عمده افت پیکان در فصل قبل بی توجهی به درخواستها و مطالبات تیم بود.

درخشان در مورد بازی مقابل پرسپولیس اظهار داشت: ما مقابل یک تیم بزرگ و پرطرفدار و یک مربی فکور و کاربلد قرار می گیریم، پرسپولیس تیم جوانی است که تازه پوست انداخته ولی ما هم دراین بازی دست وپا بسته نخواهیم بود و مطمئن باشید بازی خوبی را تیم پیکان انجام خواهد داد.

سرمبی پیکان در مورد قضاوتهای عجولانه و پیش داوریها در مورد خودش قبل از آغاز رقابتها هم تصریح کرد: متاسفانه تفکرات منفی در مورد من وجود داشت که زائیده دشمنان دوست نما بود، من تیم جوانان را به جام جهانی بردم و با پرسپولیس نتایج خوبی کسب کردم ولی چون اهل رابطه نبودم و درسایه قرار داشتم مورد حمله واقع می شدم اما فکر می کنم با نتایج خوبی که با تیم گرفته ام جواب مناسبی به این افراد داده شده است.

حمید درخشان در پایان گفت: تلاش می کنیم برابر پرسپولیس به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنیم و به صدرنشینی خود در لیگ برتر تداوم بخشیم.