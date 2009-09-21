مشکاتیان اعجوبه ساز سنتور بود

داریوش پیرنیاکان با ابراز تاسف از ضایعه درگذشت دوست دیرینه اش، با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : من بارها گفته ام که هنرجویان سنتور برای تقویت تکنیک نوازندگی بعد از نواختن قطعات سخت استاد پایور باید به سراغ قطعات مشکاتیان بروند چرا که آثار مشکاتیان به مراتب سخت تر است.

سخنگوی خانه موسیقی در ادامه گفت : پرویز را از 13 سالگی می شناسم چرا که منزل خواهرم در نیشابورمقابل منزل پدری مشکاتیان بود و من چون به منزل خواهرم می رفتم با پرویزدوست شدم ؛ او ویولن و سنتور می نواخت و من هم تار پدرش را بر می داشتم و با هم کار می کردیم .

وی افزود:این آشنایی و دوستی ما در دانشگاه و بعد در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سابق ادامه یافت وبعدها نیز در برگزاری چندین کنسرت با هم همکاری داشتیم.

پیرنیاکان با اشاره به اینکه در دهها آلبوم با مشکاتیان همنوازی داشته ولی بیتشر آنها منتشر نشده است گفت : پرویزبعد ازخروجش از گروه چاووش، "عارف" را تشکیل داد که من هم در این گروه بودم وبه اتفاق گروه عارف بود که اولین سری تور کنسرت را به خوانندگی استاد شجریان در سال 1365 در اروپا برگزار کردیم واثر "دستان" در چهارگاه نیزمربوط به همین دوران است . بعدا یک دوره دیگر هم در سال 67 در کشورهای اسکاندیناوی کنسرت داشتیم که همه این برنامه ها سرشار از خاطرات خوشی است که از پرویز دارم.

پیرنیاکان با اشاره به تکنیک منحصر به فرد مشکاتیان افزود: یکی دیگر از توانایی های بالای مشکاتیان حس و حال بسیار قوی او در نوازندگی اش بود که هیچکس تا کنون نتوانسته است حتی به این جایگاه نزدیک شود.

وی با ابراز تاسف ازاینکه بسیاری از کارهای مشکاتیان توفیق انتشار نیافته به اثر "قاصدک" بر اساس شعر نیما و با صدای محمدرضا شجریان به عنوان یکی از این آثار که به طور غیر رسمی منتشر شده است اشاره کرد و گفت : تنها این اثر برای اثبات تکنیک و حس و حال مثال زدنی مشکاتیان در نوازندگی سنتور کافی است وحال آنکه پرویزدهها اثر جاودانه خلق کرده است.