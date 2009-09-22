حضوراحمدی نژاد از موضع قدرت درسازمان ملل/تاکید برنقش ایران درصلح وثبات

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین محورهایی که رئیس جمهور برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل باید مورد نظر داشته باشد، خاطرنشان کرد: تشریح محورهای مطرح شده در بسته پیشنهادی، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رابطه با کشورهای غربی وهمچنین محکوم کردن دخالتهای برخی از کشورها در انتخابات ریاست جمهوری را می توان از جمله محورهای قابل طرح توسط احمدی نژاد در سازمان ملل دانست.

وی در عین حال فعالیت جمهوری اسلامی ایران را در زمینه های مختلف مثبت ارزیابی نمود واظهارداشت: درحال حاضر علی رغم تحریمهای بین المللی از لحاظ داشتن توانمدیهای نظامی وقدرت موشکی، توانمندی درفناوری انرژی صلح آمیز هسته ای، توانمندی در عرصه ورود به فضا که جزء 10 کشور برتر صاحب این تکنولوژی به شمار می آییم، که براین مبنا جمهوری اسلامی ایران درعرصه جهانی بعنوان قدرتی که توانمندی های مذکور را دارد مطرح است.

وی با تاکید براینکه توانمندیهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند، عنوان کرد: براین اساس رئیس جمهور کشورمان باید از موضع قدرت در سازمان ملل متحد حضور پیدا کند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که تهدیدی برای منطقه نیست، یادآورشد: مطرح بودن کشورمان بعنوان تهدیدی برای منطقه صرفا توهمی متاثر از تبلیغات سوء ایالات متحده بود که درحال حاضر آنان نیز واقعیات نظام مارا مبنی بر عدم تهدید جمهوری اسلامی برای منطقه وجهان را پذیرفته اند که موید این مطلب هم اصرار اوباما برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه دنیا نباید احساس کند که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای منطقه وجهان است، گفت: جمهوری اسلامی ایران نه فقط تهدیدی برای منطقه وجهان نیست بلکه عامل مهمی در ایجاد صلح وثبات در منطقه وعرصه بین المللی نیز به شمار می آید.

بروجردی یکی از ضرورتهای سفر احمدی نژاد به نیویورک وسخنرانی وی درمجمع عمومی سازمان ملل را ایجاد باوری مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران عامل مهمی در ایجاد صلح وثبات در منطقه وعرصه بین المللی است را برای سایر کشورها دانست و بر گسترش دیدارهای دوجانبه احمدی نژاد با سران کشورهای دیگر در حاشیه این سفرنیز تاکید کرد.