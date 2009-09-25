راه اندازی 11 هزار تعاونی خدمات رسان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد دفتر خدمات (تعاونی های خدماتی) وزارت تعاون در سالهای گذشته نشان می دهد که از شهریور ماه 84 تا پایان سال گذشته تعداد 135 اتحادیه و 11 هزار و 733 شرکت تعاونی در 39 گرایش خدماتی در سطح کشور تشکیل شده است.

11 هزار تعاونی در 39 گرایش

بر اساس این گزارش تعداد اعضای تعاونی ها و اتحادیه های یاد شده 757 هزار و 171 نفر برآورد شده که از این تعداد 158 هزار و 408 نفر شاغل در تعاونی های مذکور محسوب می شوند که به صورت کلی سرمایه ثبتی تعاونی ها و اتحادیه های یاد شده بالغ بر 43 هزار و 469 میلیارد ریال است.

با این حساب مشخص می شود که در سالهای گذشته 40 درصد از کل تعاونی های خدماتی، 58 درصد از اعضای آنها و 43 درصد از شاغلین این تعاونی ها و اتحادیه ها تاسیس شده است. لازم به ذکر است در آمار یاد شده شرکتهای تعاونی سهام عدالت با بیش از 45 میلیون نفر عضو منظور نشده است.

اقدامات تعاونی های خدمات

اگر به اقدامات تعاونی های خدماتی وزارت تعاون به صورت عنوانی نگاه شود در سالهای گذشته برنامه پنج ساله توسعه بخش تعاون در گرایشهای مختلف به همراه راهکارهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تهیه و تدوین شده است که در این زمینه باید بررسی و امکان توسعه تعاونی های جدید با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سنواتی تعاونی های خدماتی بر حسب ادرات تابعه را نیز اعلام کرد.

بخش دفتر خدمات تعاونی ها در وزارت تعاون برای امکان فعالیت تعاونی ها در امور مربوط به بورس، اصلاحیه قانون بخش تعاون و قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین آئین نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران و بخشنامه بودجه نیز اقداماتی انجام داده است.

تجدید فعالیت شورای توسعه صادرات تعاون

تشکیل 5 اتحادیه سراسری در زمینه های لاستیک، فیلتر و روغن، گردشگری، فنی و مهندسی و مخابراتی، فرااستانی خدمات و تعاونی های سهام عدالت در کنار تجدید فعالیت شورای توسعه صادرات بخش تعاون و اداره دبیرخانه شورای مذکور، از اقدمات دیگری است که در دوره 4 سال گذشته توسط تعاونی های خدماتی وزارت تعاون انجام شده است.

بخش خدمات تعاون علاوه بر پیگیری، نظارت و تهیه آمار ادواری 3 ماهه عملکرد صادرات تعاونی ها، با شهرهای جدید نیز تفاهم نامه های همکاری به امضا رسانده که در این زمینه تفاهم نامه هایی نیز با وزارتخانه های نیرو، بهداشت، آموزش و پرورش و سازمانهای میراث فرهنگی، تربیت بدنی و سازمان صنایع دستی داشته است.

خدمات در تعاونی ها در سنوات گذشته شامل تهیه طرح کمک به تعاونی ها جهت اخذ گواهینامه های ایزو، رتبه بندی جهت اجرای پروژه های عارضه یابی، ارتقاء کیفیت مدیریت در شرکتهای تعاونی خدماتی کل کشور و 4 شرکت تعاونی فرااستانی نیز می شود که می توان در همین بخش به مشارکت در تهیه و تدوین لایحه سند توسعه بخش تعاون اشاره کرد.

تعاونی های خدماتی و بخش خدمات وزارت تعاون تعیین حدود فعالیت شرکتهای تعاونی خدماتی در 22 گرایش را نیز در کارنامه اش دارد. بررسی و تهیه گزارش آسیب شناسی تعاونی های بخش خدمات و تعیین راهکارهای اجرایی جهت توسعه آنها درهمین ارتباط صورت گرفته است.

بازنگری تفاهم نامه ها

لازم به ذکر است که تشکیل کمیته مشترک همکاری با وزارت بهداشت جهت پیگیری مسائل و مشکلات شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی در تهران و استانها نیز در تعاونی های خدماتی صورت گرفت و در همین زمینه نیز کمیته مشترکی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد.

در دوره یاد شده تفاهم نامه های قبلی وزارت تعاون با سایر دستگاهها و موسسات بازنگری شد و بر حسب ضرورت موارد جدیدی نیز به آنها افزوده شد.

بخش خدمات تعاون در 4 سال گذشته با وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان صنایع دستی و گردشگری، سازمان تاکسیرانی، سازمانهای متولی حمل و نقل، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در این حوزه ها جلسات کارشناسی برگزار کرده است.