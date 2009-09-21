بازیگر ایرانی برای بازی در "خانه صدام" جایزه امی برد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جایزه امی یکشنبه شب در نوکیا تیه‌تر لس آنجلس برگزار شد و بازیگر ایرانی نامزد اسکار توانست جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند. "خانه صدام" مجموعه‌ای چهار قسمتی از شبکه‌های BBC و HBO است که ظهور و سقوط دیکتاتور پیشین عراق و رهبر حزب بعث را به تصویر می‌کشد.

آغداشلو پیش از این یکبار در سال 2004 برای بازی در فیلم سینمایی "خانه‌ای از شن و مه" نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده بود. "خانه صدام" محصول سال 2008 آمریکا و بریتانیا به کارگردانی جیم اوهانلون است و نقش صدام را در آن ایگال نور بازی کرده است. این مجموعه تابستان پارسال از شبکه بی بی سی پخش شد.