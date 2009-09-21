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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۲۱:۰۹

بازیگر ایرانی برای بازی در "خانه صدام" جایزه امی برد

شهره آغداشلو برای بازی در مجموعه تلویزیونی "خانه صدام" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن از مراسم اهدای جوایز امی 2009 شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جایزه امی یکشنبه شب در نوکیا تیه‌تر لس آنجلس برگزار شد و بازیگر ایرانی نامزد اسکار توانست جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند. "خانه صدام" مجموعه‌ای چهار قسمتی از شبکه‌های BBC و HBO است که ظهور و سقوط دیکتاتور پیشین عراق و رهبر حزب بعث را به تصویر می‌کشد.

آغداشلو پیش از این یکبار در سال 2004 برای بازی در فیلم سینمایی "خانه‌ای از شن و مه" نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده بود. "خانه صدام" محصول سال 2008 آمریکا و بریتانیا به کارگردانی جیم اوهانلون است و نقش صدام را در آن ایگال نور بازی کرده است. این مجموعه تابستان پارسال از شبکه بی بی سی پخش شد.

کد مطلب 950574

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